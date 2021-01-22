Республиканцы в Сенате США предложили отложить импичмент Трампу

Лидер американской республиканской партии в Сенате Конгресса США от штата Кентукки Митч Макконнелл предложил перенести рассмотрение дела о импичменте 45-го президента Дональда Трампа.

В частности, рекомендовал обвинителям среди членов Палаты представителей передать статьи 28 января, тогда верхняя палата сможет представить свое опровержение до суда 13 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте политика.

"У бывшего президента Трампа с этого дня будет одна неделя, чтобы ответить на статьи об импичменте (4 февраля). Тогда же должна быть представлена досудебная записка Палаты представителей", – заявил Макконнелл.

Он отметил, что уже направил соответствующий график первой фазы предстоящего процесса по импичменту бывшего американского лидера. В частности, старшему сенатору США от штата Нью-Йорк Чаку Шумеру.

"Затем у Трампа будет одна неделя со дня предоставления ответа для подачи досудебной записки (11 февраля). Это означает, что у бывшего президента есть в общей сложности 14 дней с момента, когда мы отправим повестку для написания его досудебной записки. А у Палаты представителей будет два дня на то, чтобы представить свое опровержение до суда (13 февраля)", – говорится в заявлении сенатора.

По его мнению, такой подход отслеживает структуру досудебных процессов Клинтона и Трампа. Периоды между сроками сдачи больше, чем в 1999 или 2020 годах. Но, убежден Макконнелл, это "необходимо из-за беспрецедентного графика Палаты".

Напомним:

13 января Палата представителей Конгресса США поддержала проект резолюции об импичменте Дональда Трампа. Он стал первым в истории страны президентом, которому импичмент объявили дважды.

14 января спикер Палаты Нэнси Пелоси подписала резолюцию. Но отмечалось, что судебное разбирательство начнется в Сенате не раньше 19 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что рассмотрение дела по импичменту Дональда Трампа может совпасть с днем инаугурации Джо Байдена.