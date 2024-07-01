Семья призвала Байдена не сниматься с выборов: думают, не уволить ли его помощников – CNN

Семья Джо Байдена в воскресенье призвала президента США не сниматься с выборов и остаться в президентской гонке. Семья также обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления Байдена на дебатах.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на советников американского лидера. Семья Байдена, в которую входят первая леди Джилл Байден, сын Хантер и внуки, собралась на запланированную встречу в президентской резиденции Кэмп-Дэвид, где выразила поддержку президенту в борьбе за переизбрание.

Один из советников описал членов семьи как безоговорочно поддерживающих его людей.

По словам одного из советников, члены семьи выразили разочарование командой, готовившей Байдена к дебатам с Трампом. Они обсуждали, следует ли уволить некоторых помощников и стоит ли внести изменения в штат предвыборной кампании.

Байден известен своей лояльностью к близким советникам и не склонен к их увольнению. В момент встречи не выглядело, что в его кампании планируются значительные кадровые реорганизации.

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Семейная встреча состоялась в тот момент, когда Байден и его кампания столкнулись с острой критикой после дебатов на CNN в прошлый четверг. Обсуждение фокусировалось на том, как члены "клана Байдена" могут поддержать президента, а не на возможном пересмотре его участия в выборах.

По словам советников, Байден активно анализирует результаты социологических опросов и ожидает дополнительных исследований демократической кампании на этой неделе. Президент и его окружение находятся на начальном этапе обсуждения прямых последствий дебатов. Советники отметили, что любое снижение поддержки Байдена после дебатов считают результатом жесткого медийного освещения, а не личных выступлений президента.

Мнение семьи имеет для Байдена большое значение, и она может определить его политическое будущее.

Напомним, несмотря на то что президент Джо Байден не слишком убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, это не изменило мнение многих избирателей по поводу обоих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. Политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

– Джо Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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