Сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться в рамках Палестины, – Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться под палестинским руководством. Он отметил важность реформирования Палестинской администрации, чтобы она могла эффективно взять на себя ответственность за Газу.
Об этом Блинкен сказал в среду, 10 января, после встречи с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Бахрейне. Его заявление было опубликовано на сайте Государственного департамента США.
"Мне вполне понятно со слов президента Аббаса, что он готов двигаться вперед и участвовать во всех этих усилиях", – подчеркнул Блинкен.
По его мнению, для палестинского народа очень важно, чтобы у них было эффективное управление, которое могло бы помочь достичь необходимых для них результатов. "И я верю, что президент Аббас стремится это сделать", – добавил госсекретарь.
Отметим, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен завоевать, оккупировать сектор Газа или управлять им после победы над ХАМАС. На этой территории должно быть сформировано правительство.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Находясь с визитом в Тель-Авиве, Блинкен заявил, что США продолжают поддерживать Израиль, чтобы гарантировать, что события 7 октября 2023 года – когда ХАМАС внезапно нанес по стране массированный удар – никогда не повторятся.
– Госсекретарь Соединенных Штатов также сказал, что ХАМАС мог бы положить войне конец уже на следующий день – 8 октября. Для этого боевикам нужно было сдаться и освободить захваченных гражданских.
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