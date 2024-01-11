У Израиля нет планов оккупировать сектор Газа, – Нетаньяху

Израиль не намерен завоевать, оккупировать сектор Газы или руководить им после победы над ХАМАС. На этой территории должно быть сформировано правительство.

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Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News. Он отметил, что в случае необходимости в анклав должны войти "надежные силы", чтобы предотвратить угрозу со стороны боевиков.

"Мы не стремимся завоевать Газу, мы не стремимся оккупировать Газу, мы не стремимся управлять Газой. Думаю, ясно, каким должно быть будущее Газы: в конце этой битвы ХАМАС не будет, мы уничтожим его, не только ради нас, но и ради всех, ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян", – сказал Нетаньяху.

Его заявление о том, что Израиль будет нести ответственность за безопасность Газы в течение неопределенного времени, вызвало негативную реакцию со стороны США, главного союзника Израиля.

Вашингтон выступил против послевоенной оккупации Газы и заявил, что руководить территорией должны палестинцы. Нетаньяху заявил, что в Газе должно быть сформировано правительство, но Израиль сделает все возможное, чтобы нападение, подобное 7 октября, не повторилось.

"Поэтому у нас должны быть надежные силы, которые, если потребуется, войдут в Газу и нейтрализуют убийц. Потому что именно это будет предотвращать возрождение структуры, подобной ХАМАС", – добавил политик.

По его словам, Израиль заинтересован в создании новых рамок, где жители анклава могут управлять собой, где может быть международная поддержка для восстановления Газы.

Как сообщал OBOZ.UA, действующие на юге анклава военнослужащие Армии обороны Израиля нашли тоннель, который использовали террористы ХАМАС. Они содержали в нем заложников.

Также стало известно, что службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 граждан Украины из сектора Газа. Наше государство получило отказ из-за "определенных вопросов безопасности".

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