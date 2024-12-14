Сдерживание и безопасность: Бельгия существенно увеличит группу войск быстрого реагирования НАТО

К 2025 году в Бельгии планируют нарастить группу войск быстрого реагирования НАТО. Число бельгийских солдат, которые находятся в готовности для Альянса, увеличат втрое или даже вчетверо.

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Эти данные подтвердила министр обороны страны Людивин Дедондер, представляя план оперативной обороны Бельгии на 2025 год на пресс-конференции в Польше в пятницу, 13 декабря. Об этом пишет The Brussels Times.

"Целью остается сдерживание, но также повышение уровня нашей готовности", – отметила Дедондер.

Такое расширение означает, что в Бельгии будут размещены около 1500 военнослужащих, готовых к развертыванию в течение недель или даже дней, если этого потребует НАТО.

От 650 до 1400 бельгийских солдат будут развернуты за рубежом в 2025 году (на 20% больше, чем в прошлом) – количество военных будет зависеть от времени года.

Также отряд из 300 военнослужащих Бельгии проведет ротацию в Румынии в составе многонациональной тактической группы НАТО для защиты восточного фланга Альянса.

"В 2025 году Бельгия также вернется в KFOR, силы НАТО в Косово. Это будет включать первое оперативное применение нового разведывательного беспилотного потенциала батальона Chasseurs à Cheval или ISTAR (разведка, наблюдение, захват целей и рекогносцировка)", – говорится в сообщении.

Четыре бельгийских F-16, выполнявших миссию противовоздушной обороны в Литве в 2024 году, будут развернуты в Исландии в следующем году, чтобы "консолидировать присутствие Бельгии в Северной Европе", добавила министр.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал государства-члены Альянса перейти к мышлению военного времени и нарастить оборонные способности. Блок должен сделать так, чтобы война не оказалась на его территории, и перегнать РФ и Китай, которые производят оружие круглосуточно.

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