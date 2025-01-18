'Сделать это с позиции силы': Блинкен сказал, каким видит достижение мира в Украине

Действующий государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что мир в Украине должен быть достигнут с позиции силы. Сначала это может быть договоренность о прекращении огня, а уже потом – решение статуса захваченных РФ территорий.

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При этом на первом этапе требуется мощный фактор для сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Об этом Блинкен сказал в интервью The New Yorker Radio Hour по случаю завершения своей службы во главе американской дипломатии.

"Если будет прекращение огня, мы попытались сделать все возможное, чтобы Украина могла – если она примет такое решение добиваться прекращения огня, то они могли бы сделать это с позиции силы", – отметил он.

Дипломат подчеркнул: если будет прекращение огня, оно должно быть таким, которое будут соблюдать. Здесь решающее значение будет иметь надежный сдерживающий фактор, потому что Путин воспользуется любым прекращением огня для отдыха, перевооружения, а затем, в конце концов, для повторного нападения, отметил Блинкен.

"И я думаю, что в интересах администрации Трампа также убедиться, что если соглашение будет заключено, то это будет хорошее соглашение, сильное соглашение. Президент Трамп гордится тем, что заключает лучшие соглашения", – добавил госсекретарь.

При этом, по его мнению, вопрос о статусе территорий, находящихся сейчас под контролем России, вероятно, не будет решен в течение длительного времени.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в российско-украинской войне понятно, кто агрессор и кто "хороший парень". Дональд Трамп, по его словам, хочет достичь мира, выгодного для Украины.

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