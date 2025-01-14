'Эта война должна завершиться': будущий глава Пентагона заверил, что США потребуют максимальной выгоды для Украины. Видео

Пит Хегсет – 44-летний американский телеведущий и офицер Национальной гвардии, которого следующий президент США должен назначить на пост главы Минобороны, – заявил, что в российско-украинской войне понятно, кто агрессор и кто "хороший парень". Дональд Трамп, по его словам, хочет достигнуть мира, выгодного для Украины.

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14 января Хегсет во вступительном слове перед американскими сенаторами не упомянул о полномасштабной войне, развязанной Москвой. Сенатор Ангус Кинг-младший спросил: является ли это "знаком", что новая администрация "бросит Украину". Трансляцию вели американские медиа.

Кандидат на должность главы Пентагона ответил, что решение принимается на уровне президента США.

"Он очень четко дал понять, что хочет видеть в конце этого "конфликта". Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто "хороший парень". Мы хотим, чтобы это было настолько выгодно для украинцев, насколько возможно. Но эта война должна закончиться", – сказал политик.

После его слов сенатор Кинг добавил, что в своей речи Хегсет много времени уделил Китаю. Глава КНР Си Цзиньпин "очень внимательно следит за тем, что мы делаем".

"Если мы оставим Украину, это будет самым сильным сигналом для Си Цзиньпиня из возможных, что он может захватить Тайвань без значительного сопротивления со стороны этой страны", – предупредил Кинг.

Как писал OBOZ.UA, бывший спецпредставитель Дональда Трампа в Украине и России Курт Волкер заявил: избранный президент Соединенных Штатов будет пытаться закончить войну в Украине в ближайшее время и максимально справедливо для Киева. Также не есть исключением, что республиканец после своей инаугурации может позвонить диктатору РФ Владимиру Путину и сказать, "чтобы он прекратил войну".

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