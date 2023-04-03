Сбитый в США китайский воздушный шар успел передать разведданные о военных объектах – NBC News

В Соединенных Штатах Америки считают, что китайский воздушный шар, сбитый над страной в начале февраля этого года, мог собрать разведывательные данные с нескольких американских секретных военных объектов. Эта информация могла передаваться обратно в Пекин в режиме реального времени.

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Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на слова трех источников: двух нынешних чиновников США и еще одного бывшего чиновника администрации. Отмечается, что Китай мог контролировать шар-шпион так, чтобы он по несколько раз пролетал над некоторыми местами, иногда выстраивая маршрут в форме восьмерки.

Чиновники также говорят, что разведданные, полученные китайской стороной, в большинстве своем состоят не из изображений, а из электронных сигналов, которые можно получить от систем вооружения. Также Китай мог собрать данные из сообщений персонала баз США.

"Китай мог бы собрать гораздо больше разведданных с секретных объектов, если бы не усилия администрации по передвижениям вокруг потенциальных целей и препятствованию способности воздушного шара улавливать их электронные сигналы, что не позволяло ему транслировать или излучать сигналы", – сказано в сообщении.

Известно, что у китайского воздушного шара был механизм самоуничтожения, который Китай мог активировать дистанционно. Однако до сих пор неизвестно, не произошло ли это из-за неисправности механизма или потому, что в Пекине решили не запускать его.

На данный момент в США все еще анализируют обломки шара, которые удалось поднять из океана после его сбития.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 февраля над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара, оборудованного приборами для слежения. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

– В Китае впоследствии заявили, что этот аэростат используется для метеорологических исследований и отклонился от заданного маршрута из-за плохой погоды.

– Несмотря на заявление китайской стороны, в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, запланированный на 5-6 февраля. Все, что известно об инциденте с шаром, читайте по ссылке.

– Уже 4 февраля в Штатах приняли решение сбить китайский воздушный шар. Для этого был поднят истребитель ВВС США. В Китае из-за этого выразили "сильное недовольство".

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