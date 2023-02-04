В США не будут сбивать китайский аэростат, заставивший Блинкена отложить визит в Пекин: что известно о странном шаре

Вечером в четверг, 2 февраля, над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара, оборудованного приборами для слежки. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

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Об этом пишет CNN. Сообщается, что шар пытался пролететь над ракетной базой ВВС США в штате Монтана.

Несмотря на это, оборонные ведомства США решили не сбивать объект, ведь обломки в таком случае могли бы представлять угрозу людям на земле. Чиновники пришли к выводу, что лучше не трогать шар и дать ему двигаться по заданному курсу. Президент Джо Байден, ознакомившись с ситуацией, согласился с этим решением.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон считает, что китайский воздушный шар, вероятно, собирает информацию о системах связи и радарах США. В Пентагоне же говорят, что он двигается на гораздо большей высоте, чем расположены воздушные коридоры для транспортной и гражданской авиации, и не представляет угрозы для людей на земле. Ценность разведданных, которые шар теоретически мог бы собрать, назвали ограниченной.

В то же время в Китае в пятницу, 3 февраля, заявили, что этот аэростат используется для метеорологических исследований и отклонился от заданного маршрута из-за плохой погоды, передает Associated Press. А в МИД Китая добавили, что они "сожалеют" об этом инциденте и будут работать со США над решением этого вопроса.

Несмотря на заявление китайской стороны, в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который был запланирован на 5-6 февраля. Эта поездка должна ослабить напряжение между США и Китаем, однако оно лишь выросло из-за инцидента с аэростатом.

"В свете неприемлемых действий Китая я откладываю свою запланированную на эти выходные поездку в Китай...Мы пришли к выводу, что сейчас условия не способствуют конструктивному визиту", – сказал Блинкен.

Появление китайского аэростата над США он назвал "очевидным нарушением нашего суверенитета и явным нарушением международного права".

"Я могу только представить, какой была бы реакция в Китае, будь они на нашем месте", – добавил госсекретарь.

Отмечается, что китайские воздушные шары не в первый раз заходят в воздушное пространство США. Такое в частности происходило и при президентстве Дональда Трампа. Однако в этот раз аэростат остается над территорией страны дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее северокорейские беспилотники нарушили воздушное пространство Южной Кореи. В ответ на это Сеул поднял в воздух боевые самолеты и ударные вертолеты, которые произвели предупредительные выстрелы.

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