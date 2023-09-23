Сбежавшего в Норвегию экс-командира 'вагнеровцев' Медведева задержали при попытке попасть в РФ

Полиция Норвегии задержала бывшего командира частной военной компании "Вагнер" Андрея Медведева во время пересечения норвежско-российской границы. Террориста задержали в районе населенного пункта Гренсе-Якобсэльв при попытке попасть на территорию страны-агрессора РФ.

Наемник ЧВК "Вагнер" заявил, что пытался попасть РФ, так как боялся экстрадиции в Украину. Об этом сообщает издание The Barents Observer (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Медведева задержали вечером 22 сентября на территории административной единицы Финнмарк на севере Норвегии. В темное время суток экс-командир "вагнеровцев" предпринял попытку пересечь границу и вернуться на Кольский полуостров.

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Полиция подтвердила журналистам, что мужчина задержан и ему будет предъявлено обвинение в нарушении пограничных правил. По словам оперативного руководителя полицейского участка Финнмарка Мартина Марума, задержание произошло в Гренсе-Якобсэльве. Также он отметил, что мужчина не сопротивлялся при задержании.

Стоит отметить, что попытка пересечения границы произошла всего через несколько часов после того, как Медведев встретился с журналистом The Barents Observer в центре города Киркенес. Экс-командир ЧВК "​​Вагнер" признался, что намерен пересечь границу и ищет кого-нибудь, у кого есть машина, которая могла бы его подвезти.

Также он пожаловался журналистам, что боится экстрадиции в Украину, и считает возвращение в Россию "более безопасной альтернативой".

Стоит отметить, что Медведева попал из России в Норвегию в середине зимы 2023 года. Наемнику ЧВК "Вагнер" удалось проникнуть в усиленно охраняемую пограничную зону на Кольском полуострове, а затем переправиться в Норвегию. Террорист опасался за свою жизнь и попросил убежища в скандинавской стране.

Примечательно, что он является ключевым свидетелем пыток и убийств, совершенных "вагнеровцами" в Украине. Ранее он заявлял, что готов дать показания в суде против бывшего главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Напомним, бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев был задержан в Московской области в декабре 2022 года. За критику порядков в рядах "вагнеровцев" ему грозила казнь – тогда в российском МВД планировали тайно передать Медведева людям владельца ЧВК Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года норвежская полиция задержала недавно сбежавшего из России бывшего командира российской группы наемников "Вагнер" Андрея Медведева.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемников ЧВК "Вагнер" по возвращении с войны в Украине отказываются брать на работу в силовые структуры, предприятия ВПК и даже в рестораны. Поэтому террористы устраиваются работать таксистами и строителями.

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