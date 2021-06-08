Байден продлил санкции против режима Лукашенко еще на год

Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 8 июня, продлила санкции против властей Беларуси еще на год. Заявляется, что действия последних угрожают нацбезопасности, а также внешней политике Америки.

Как сказано в сообщении Белого дома, чрезвычайное положение в стране, объявленное 16 июня 2006 года указом №13405, должно продолжаться и после 16 июня 2021-го.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – говорится в официальном заявлении.

В Белом доме указали, что ограничительные меры были введены из-за подрыва демократических процессов и институтов Беларуси, "что проявилось в фундаментально недемократических выборах в марте 2006 года". Кроме того, в РБ нарушались права человека, совершались политические репрессии, включая задержания и исчезновения граждан, публичная коррупция, в том числе путем отвлечения или неправомерного использования белорусских государственных активов или злоупотребления государственной властью.

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Напомним, 3 июня Штаты возобновили санкции в отношении девяти белорусских предприятий: "Белнефтехим"; "Белнефтехим США", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина", "Гродно Азот", "ГродноХимволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно".

В ответ Беларусь также решила ввести меры против Америки. Среди них – сокращение количества дипломатов и более строгие правила выдачи виз.

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