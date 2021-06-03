Беларусь решила "отомстить" США: какие санкции ввел Минск

После санкций США Беларусь решила ввести ответные меры против Америки. Среди них – сокращение количества дипломатов и более строгие правила выдачи виз.

О таком решении Министерства иностранных дел Беларуси стало известно в четверг, 3 июня. На официальном сайте ведомства появился комментарий пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, который проинформировал, что о санкциях было объявлено временному поверенному в делах США в Беларуси.

Минск ответил Соединенным Штатам такими ограничительными мерами:

сокращение дипломатического и административно-технического персонала посольства США;

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ужесточение визовых процедур;

ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе;

запрет на работу в Беларуси Агентства по международному развитию (USAID).

Кроме того, представитель белорусского МИД назвал санкции США "незаконными действиями, противоречащими международному праву". Он утверждает, что они "нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам".

В МИД уверяют, что государство ожидало такого развития событий и поэтому "сделает все возможное", чтобы "деструктивные меры" не сказались негативно на гражданах.

Ответные меры Минска, по словам пресс-секретаря, "призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью".

Напомним, 3 июня Штаты возобновили санкции в отношении девяти белорусских предприятий: "Белнефтехим"; "Белнефтехим США", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина", "Гродно Азот", "ГродноХимволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно".

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