Самолетам Беларуси запретили летать над Европой: ЕС ввел санкции за задержание Протасевича

С 00:00 субботы, 5 июня (по центральноевропейскому времени), европейским национальным авиаперевозчикам запрещено летать в Беларусь. Кроме того, самолетам государственных компаний РБ не разрешается летать над странами Евросоюза.

Соответствующие санкции ЕС в отношении Минска были приняты из-за вынужденной посадке самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича. Отметим, что о такой инициативе объявили послы Европейского Союза в пятницу, 4 июня.

Как передает DW, процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений в ЕС.

Ограничения предусматривают запрет воздушным суднам, в том числе и "Белавиа" пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах европейских стран. Национальные авиаперевозчики ЕС не смогут летать в Беларусь.

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В то же время из правил сделали исключение – запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией Европейского Союза.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.