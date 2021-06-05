Самолетам Беларуси запретили летать над Европой: ЕС ввел санкции за задержание Протасевича
С 00:00 субботы, 5 июня (по центральноевропейскому времени), европейским национальным авиаперевозчикам запрещено летать в Беларусь. Кроме того, самолетам государственных компаний РБ не разрешается летать над странами Евросоюза.
Соответствующие санкции ЕС в отношении Минска были приняты из-за вынужденной посадке самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича. Отметим, что о такой инициативе объявили послы Европейского Союза в пятницу, 4 июня.
Как передает DW, процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений в ЕС.
Ограничения предусматривают запрет воздушным суднам, в том числе и "Белавиа" пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах европейских стран. Национальные авиаперевозчики ЕС не смогут летать в Беларусь.
В то же время из правил сделали исключение – запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией Европейского Союза.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.
Так в столице Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.
В Верховной Раде проголосовали за закон, согласно которому Украина отправит партнерам из Европейского Союза и НАТО заявление об осуждении противоправных действий белорусских властей.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что скандальные события вокруг приземления самолета Ryanair и ареста в Беларуси журналиста Протасевича имеют все признаки операции российских спецслужб.