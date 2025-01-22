Самым мощным средством сдерживания России является мир через силу, – представительница Трампа в ООН

Экспредседатель Республиканской конференции в Палате представителей Элиз Стефаник, номинирована президентом Дональдом Трампом на должность постоянной представительницы США при ООН, заявила, что считает мир через силу самым эффективным инструментом сдерживания России. И она поддерживает стремление Трампа окончить войну в Украине.

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Об этом Элиз Стефаник заявила во время слушаний в Комитете по вопросам международных отношений по утверждению ее в должности. Ее слова цитирует CBS.

Отвечая на вопрос сенаторки-демократки Джин Шагин о том, как Стефаник могла бы использовать свою роль посла в ООН, чтобы наказать Россию за продолжающуюся попытку геноцида в Украине, она заявила, что будет поддерживать стремление президента Дональда Трампа в том, чтобы "довести эту войну до решения, остановить убийства".

"Он глубоко переживает. И я это поддерживаю. И я считаю, что это полностью отвечает основной миссии Организации Объединенных Наций – обеспечению международного мира и безопасности", – сказала представительница Трампа в ООН.

Она отметила, что Трамп во время своего первого президентства вел политику крепкого мира через сильное лидерство США, и сейчас он стремится прекратить все войны.

Элиз Стефаник напомнила, что работая в комитетах Палаты представителей по делам Вооруженных сил и разведки, она поддерживала усилия по сдерживанию России, увеличению давления на нее и выделению военной помощи Украине.

"Я считаю, что мир через силу является нашим сильнейшим средством сдерживания. И я очень горжусь тем, что во время первого срока президента Трампа – это был единственный президент, когда Путин не ворвался в другую страну, благодаря тому крепкому миру из-за сильного руководства", – сказала Стефаник.

Она подчеркнула, что в случае избрания на должность постоянной представительницы США в ООН будет прилагать усилия для "сдерживания России в долгосрочной перспективе"

"Мои усилия будут заключаться в поддержке миссии президента Трампа по решению вопроса войны в Украине и сдерживанию России в долгосрочной перспективе", - заверила Стефаник.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий советник новоизбранного президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц убеждает, что Трамп решительно настроен добиться завершения войны в Украине. Он также назвал три ключевых вопроса, которые, по его мнению, нужны для этого.

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