'Трамп настроен решительно': Уолтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп решительно настроен добиться завершения войны, которую против Украины развязала Россия. По его словам, Владимир Зеленский также говорит о готовности сотрудничать с Трампом по этому поводу.

Видео дня

В программе Face the Nation на канале CBS 19 января у Уолтца спросили, существует ли план, как закончить войну в Украине. На это он ответил, что не хотел бы забегать вперед, однако назвал три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми.

Эти вопросы касаются возможных переговоров Украины с российскими оккупантами.

Первый вопрос – кто должен быть за столом переговоров, второй – как привести их за стол переговоров, третий – какими должны быть рамки сделки.

"Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать", – заявил Уолтц.

По словам американского чиновника, война в Украине "совмещает методы ведения времен Первой мировой", а также несет риски эскалации в Третью мировую", поскольку Россия привлекла войска Северной Кореи.

"Это окопная война времен Первой мировой, действительно мясорубка, когда люди проходят через открытые поля на востоке Украины. Однако с эскалационными последствиями Третьей мировой войны", – заявил Уолтц.

Напомним, что Кит Келлог, будущий спецпредставитель Штатов по вопросам Украины и России, заявил, что Трамп хочет спасти суверенитет нашей страны. По его словам, политик стремится найти решение войны за 100 дней со дня инаугурации президента.

Ранее стало известно, что Келлог отложил визит в европейские столицы, в том числе Киев – эта поездка планировалась на начало января. Первые поездки представителей новой администрации США будут уже после инаугурации Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Путиным "скорее" после инаугурации 20 января. Диктатор, по его убеждению, также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber. Не ведитесь на фейки!