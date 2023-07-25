Самые сложные сутки за последние 10 лет: Италия страдает от непогоды, три человека погибли. Фото

Экстремальные погодные условия поразили Италию – страна страдает от лесных пожаров на юге и сильных штормов на севере. Прошедшие сутки были самыми сложными за последние 10 лет. По меньшей мере три человека погибли, десятки раненых.

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Об этом сообщило издание La Repubblica. В частности, отмечается, что лесные пожары заставили закрыть аэропорт Палермо на Сицилии, а ночной шторм срывал крыши и вырывал деревья в Милане, блокируя дороги и нарушая работу наземного транспорта.

Так, на Сицилии температура поднялась до +47 градусов. Из-за аномальной жары начались лесные пожары. Огонь подбирается в аэропорт Палермо, пожарные пытаются его обуздать. Сам аэропорт закрыли.

Ситуация осложняется из-за большого потока туристов, приехавших на Сицилию на пике сезона. Но эвакуировать их пока не планируют.

Из-за высоких температур воздуха уже 16 итальянских городов объявили состояние повышенной тревоги, среди них Палермо и Катания, где в последние дни из-за жары часто происходили отключения света и водоснабжения.

Уже есть первые жертвы. В районе Палермо умерла 88-летняя женщина, потому что медики из-за пожара не смогли ее спасти.

Сильные штормы также нанесли ущерб на севере Италии. Согласно данным обсерватории Дуомо, скорость ветра достигала 110 км в час.

На севере страны зафиксировали по меньшей мере две смерти. Из-за падения деревьев 24 и 25 июля погибли два человека. В скаутском лагере в провинции Брешиа погибла 16-летняя девушка – на нее упало поваленное штормом дерево. Еще одна женщина погибла в провинции Монца.

Кроме того, в Вероне минувшей ночью получил серьезные травмы 16-летний парень в ДТП, которое произошло из-за падения дерева. Он перенес операцию по поводу травмы головы, и сейчас он госпитализирован со сдержанным прогнозом в больнице Борго Тренто.

Сообщают также о серьезных перебоях в работе миланского суда из-за сильного шторма. В помещении водой залило папки с приговорами, сотрудники делают все возможное, чтобы просушить их.

Венето и Ломбардия просят о введении чрезвычайного положения из-за непогоды. Об этом заявил министр гражданской защиты Нелло Мусумечи.

"Региональные правительства проведут обследование с первоначальной количественной оценкой ущерба, а затем пошлют запрос в национальное правительство, которое утвердит чрезвычайное положение", – сказал министр.

Очевидцы публикуют кадры нанесенных стихией разрушений. Сильный ветер повредил автомобили и здания в городе Боллате. В Милане шторм сорвал крыши и выкорчевал деревья, заблокировав дороги и нарушив работу наземного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лесные пожары также бушуют в Турции. Огонь охватил Манису и Кахраманмараша. С вечера 24 июля пожар начался в Анталье, пламя приблизилось к курортному городу Кемер.

Также в Греции бушуют масштабные пожары: огонь виден даже из космоса. На понедельник, 24 июля, из-за пожаров более 2500 человек эвакуировали с острова Корфу, а на Родосе вывезли уже 19 тысяч человек. Греческие власти заявили, что это рекордная эвакуация в результате пожаров, проводившейся в стране.