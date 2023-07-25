В Турции бушуют лесные пожары, огонь приближается к курортному городу Кемер: есть пострадавшие. Фото и видео

В Турции продолжают бушевать лесные пожары, огонь охватил Манису и Кахраманмараш. С вечера 24 июля пожар начался в Анталии, пламя приблизилось к курортному городу Кемер, причины возгорания неизвестны.

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Сообщается о минимум шести пострадавших. Об этом пишет TRT Haber.

Лесной пожар в районе Кемера в Анталии вспыхнул накануне вечером по неизвестным причинам. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня по лесной зоне: он охватил большую площадь, продвинулся на 3,5 км и подобрался вплотную к курортному городу Кемер: пламя видно из окон отелей.

Известно о минимум шести пострадавших, надышавшихся дымом, их госпитализировали. Жители десяти домов были эвакуированы. Также 12 из 14 пациентов Кемерской государственной больницы были выписаны и отправлены домой, а 2 пациента были переведены в другие больницы.

Работы по ликвидации пожара продолжались всю ночь напролет. К тушению огня на рассвете привлекли авиацию. С огнем борются 11 самолетов, 22 вертолета, 62 пожарные машины и 512 спасателей.

"С первого момента, когда начался пожар, герои леса ведут ожесточенный бой. Наше вмешательство с воздуха и на земле продолжается непрерывно", – заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

По словам властей, сейчас в Турции особо пожароопасный период ввиду высокой температуры воздуха и низкой влажности.

При этом в министерстве внутренних дел уверяют, что несмотря на то, что пожар продолжается, угрозы для людей нет.

"Кемер является туристическим регионом, но в настоящее время нет пожара, который угрожает туристическим объектам. Наши гости продолжают спокойно проводить отпуск в своих отелях. У нас есть Кемерская государственная больница, которая находится недалеко от зоны пожара. В качестве меры предосторожности наш уважаемый губернатор эвакуировал ее пациентов", – отметил заместитель министра внутренних дел Мюнир Каралоглу.

Особую трудность для пожарных представляют особенности местности: она слишком неровная, поэтому бороться с огнем с земли очень сложно. Именно поэтому было принято решение задействовать авиацию.

Напомним, ранее сообщалось, что и в Греции бушуют масштабные пожары: огонь виден даже из космоса.

По состоянию на понедельник, 24 июля, из-за пожаров более 2500 человек эвакуировали из острова Корфу, а на Родосе вывезли уже 19 тысяч человек. Греческие власти заявили, что это рекордная эвакуация вследствие пожаров, которая проводилась в стране.