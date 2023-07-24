В Греции бушуют масштабные пожары: огонь виден из космоса. Фото и видео

В Греции седьмой день подряд продолжают бушевать лесные пожары, возникшие из-за аномально высокой температуры – более +40 градусов. В понедельник, 24 июля, более 2500 человек эвакуировали из острова Корфу, а на Родосе вывезли уже 19 тысяч человек.

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Там пожары вспыхнули с новой силой – их видно даже из космоса. Снимки пожаров на Родосе сделал Европейский метеорологический спутник EUMETSAT MTG-I1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, там временно прекращена работа многих гостиниц в центральной и юго-восточной частях острова. Всего около 19 тысяч туристов были эвакуированы. Власти заявили, что это самая масштабная эвакуация из-за лесных пожаров в стране.

Издание The Guardian писало, что тысячи людей пришлось вывезти из частных домов, пансионатов и гостиниц после того, как огонь в лесах охватил большую часть острова. Ориентировочно было вывезено по суше около 16 тысяч туристов, остальных – по морю.

Пожарная служба Греции сообщила, что около 63 лесных пожаров вспыхнули в стране только за последние 24 часа, большинство из них удалось потушить на начальной стадии, передает издание amna.gr.

Помимо Родоса, аварийно-спасательные службы боролись с пожарами на острове Эвия, к востоку от Афин и Эгио, к юго-западу от Афин и на острове Корфу. Там за день эвакуировано 17 сел, а 2466 человек доставлены в безопасное место.

По словам спикера пожарной бригады Василиса Ватракогианниса, на Корфу задействовано также подкрепление, прибывшее из материковой части Греции. Также ликвидировать пожар помогают четыре самолета и три вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая лесные пожары вспыхнули в Новой Шотландии (Канада), они охватили значительную территорию, было уничтожено и повреждено много домов.

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