Самопровозглашенный лидер протестов в Казахстане призвал США и ЕС ввести санкции

Бывший банкир и экс-министр правительства Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что призвал Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза ввести санкции против властей Казахстана. По его словам, режим в стране очень тесно связан с руководством Российской Федерации.

Аблязов отметил, что лично написал президенту США Джо Байдену, а также всем главам стран ЕС. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

Экс-министр подчеркнул, что интересы и лобби бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева есть везде, в том числе в России.

"Я написал президенту США, всем главам европейских государств с требованием ввести санкции против режима. Интересы и лобби Назарбаева есть везде. Нельзя все оставлять Путину", – сказал Аблязов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший банкир и экс-министр правительства Казахстана Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов. По словам Аблязова, его страна сейчас в "геополитической игре", а введение российских войск в рамках "миротворческой операции" ОДКБ он называет оккупацией.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее: с 50-70 тенге в прошлом году до 120 тенге за литр (3,72 до 7,44 грн).

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