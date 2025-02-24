Самолет American Airlines экстренно приземлился в Риме из-за угрозы взрыва – Reuters

В воскресенье, 23 февраля, с самолетом компании American Airlines произошло чрезвычайное происшествие. Он экстренно приземлился в Риме из-за угрозы взрыва.

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Об этом сообщает Reuters. На борту самолета находились 199 пассажиров, а также 15 членов экипажа. Он направлялся в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели из Нью-Йорка (США).

"Рейс American Airlines из Нью-Йорка был перенаправлен в Рим в воскресенье из-за "возможной проблемы безопасности", – говорится в заявлении авиакомпании.

Рейс 292 American Airlines, вылетевший из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди, направлялся в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Он счастливо приземлился в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.

"Безопасность является нашим приоритетом, и мы благодарим наших клиентов за понимание", – говорится в заявлении авиакомпании.

Высокопоставленный чиновник, проинформированный об этом, сообщил изданию, что угроза взрыва была получена по электронной почте, но была признана необоснованной. Впрочем, индийские власти настояли на проверке самолета перед посадкой в Нью-Дели.

Напомним, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 31 января разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильнейший взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате инцидента пассажирский борт упал в воду.

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