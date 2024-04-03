Самое сильное за 25 лет: Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7, есть погибшее и десятки раненых. Фото и видео

Утром 3 апреля Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,7 – самое сильное за последние 25 лет. В результате природного катаклизма десятки домов в городе Хуалянь ушли под землю, а более 91 000 человек по всей стране остались без света. По меньшей мере 1 человек погиб и еще 50 получили ранения.

Об этом сообщила пожарная служба Тайваня, пишет The Guardian. По данным Associated Press, эпицентр землетрясения располагался на глубине около 35 км в 18 километрах к югу от города Хуалянь.

Тайваньские чиновники сообщили, что люди оказались в ловушке в обрушившихся зданиях в округе, а важное шоссе вдоль восточного побережья острова закрыто для движения из-за значительных повреждений вследствие оползней и камнепадов.

Всего сообщается о 26 обрушенных домах, из которых 15 – в округе Хуалянь.

В Центральном метеорологическом управлении Тайваня предупредили, что мощные афтершоки магнитудой 7 баллов ожидаются до конца недели.

Как пишут западные медиа, землетрясение на Тайване повлекло за собой угрозу цунами в Японии и Филиппинах, но впоследствии предупреждение было отменено.

Землетрясения на Тайване – явление регулярное из-за его расположения на Тихоокеанском огненном кольце, которое проходит вокруг края Тихого океана и влечет за собой массовую сейсмическую и вулканическую активность от Индонезии до Чили. В то же время нынешние толчки стали сильнейшими с 1999 года, когда землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 150 километрах к югу от Тайбэя, убив 2400 человек и ранив еще 10 000.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 марта в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7. Происшествие произошло в Ивано-Франковской области.

– Также 4 марта в Казахстане вблизи границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 6,1. В Алматы включили сирену, люди стали покидать дома, в квартирах посыпалась штукатурка и закачалась мебель.

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