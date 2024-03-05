В Украине зафиксировали землетрясение: где был эпицентр

В понедельник, 4 марта , в Украине зафиксировали землетрясение. Происшествие произошло в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля в Facebook. По данным сейсмологов, землетрясение относится к "неощутимым".

"В 15:05:31 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области, магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км", – сообщили специалисты.

Источник землетрясения находился в районе города Надвирна на Прикарпатье. По классификации землетрясение относится к "неощутимым".

Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами. Последнее землетрясение из этого района было зафиксировано 06 февраля 2024 года, магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

"Если вы ощущали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", – отметили сейсмологи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области утром 18 февраля произошло землетрясение. Его магнитуда – 2,6 по шкале Рихтера.

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