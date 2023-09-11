Саммит 'Большой двадцатки': лучший шанс для Запада вернуть Индию в свои союзники

Независимо от итогов состоявшегося в эти выходные в Индии саммита стран "Большой Двадцатки" (G20) необходимо обратить внимание на важную особенность, которая будет иметь большое значение на дальнейшие события в мире.

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Си Цзиньпин отказался от непосредственного участия в саммите

Речь идет о достаточно неожиданном отказе китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит, вместо которого страну представил премьер-министр Ли Цян. Такой шаг от официального Пекина ставит его в один ряд с токсическим лидером России Владимиром Путиным, откровенно боящимся путешествовать дальше своей страны, посетив за время войны разве что соседние страны Средней Азии. Как уже отмечало наше издание, Отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 произошло на фоне напряженности между принимающим саммит Китаем и Индией из-за их спорной границы и усиления связей Нью-Дели с Соединенными Штатами.

В частности, противоречия по поводу границы между Индией и КНР обострились накануне саммита "Большой двадцатки". Незадолго до этого в Китае была опубликована карта, на которой приграничный район Аксайчин в Кашмире и индийский штат Аруначал-Прадеш обозначены как территория КНР, в ответ на что Индия заявила решительный протест Китая. Фактически данный шаг Си Цзиньпина положил конец надеждам на его встречу с премьером Индии Нарендрой Моди, что могло бы помочь снизить дипломатическую напряженность между двумя странами.

Не все участники БРИКС хотят быть в "антизападной коалиции"

Поэтому можно пока осторожно, но в надежде прогнозировать все признаки раскола в рядах ведущих игроков т.н. "Глобального Юга", используемого Китаем и Россией для противостояния коллективному Западу. Недавний саммит БРИКС был тому подтверждением, где Индия выступила против расширения блока и попыток Китая окончательно превратить его в антизападную коалицию.

Подтверждением тому является, например, отказ Индонезии от участия в саммите. В частности, индонезийский министр иностранных дел заявил, что "Индонезия отказывается от приглашения. Правительство страны считает, что БРИКС неустойчивый альянс, которому не хватает единства между участниками". Фактически среди стран "Глобального Юга" частично, но постепенно формируется понимание того, что впадать в экономическую и ресурсную зависимость от авторитарных режимов России и Китая гораздо опаснее, чем тесное сотрудничество с Западом. Именно поэтому Южноафриканская республика так и не осмелилась принять у себя на саммите Владимира Путина, которому грозит арест по ордеру Международного Уголовного суда, ранее прогнозировавшемуся нашим изданием.

Пора для "коллективного Запада" перетащить Индию на свою сторону

Именно сейчас для Запада вырисовывается отличная перспектива наконец-то активизировать усилия по привлечению на свою сторону столь важного игрока на международной арене как Индия. Ядерная страна почти с полутора миллиардами населения при правильном подходе может постепенно заменить Китай в качестве промышленно-ресурсной базы и стать главным звеном в логистических сообщениях между Европой и Азией. Последний момент очень важен, ведь логистический проект Китая "Один пояс, один путь" во многом базировался на путях через Среднюю Азию и Россию. Поэтому уже сейчас Запад и Индия могут планировать создание транспортной альтернативы через Аравийский полуостров, Израиль и Турцию в Европу. Также в контексте этого следует загадать о начале крупной американо-индийской кооперации в сфере полупроводников.

Кроме того, сообщается о масштабном контракте на поставку Индии почти тысячи новых пассажирских самолетов ВС Boeing и Airbus до 2032 года, что совершенно невозможно представить, если бы у Дели были планы будущей конфронтации с Западом. Также в логику этих движений вкладываются вышеперечисленные процессы переноса производства многих западных компаний в Индию.

Итак, сейчас Индия решает судьбоносный для себя и мира вопрос, по какому пути пойти – согласиться на участие в глобальном проекте взаимовыгодного сотрудничества с Западом или занять позицию невмешательства. Именно последний вариант может сыграть злую шутку с индусами – в будущем военном противостоянии с Китаем можно остаться без западной поддержки, а ставка на оружие российского производства может оказаться проигрышной, ведь Россия в условиях своей войны уже не способна обеспечить надлежащий экспорт вооружений.

Следовательно, Индия, всю свою историю с момента обретения независимости пытающаяся строить демократию, гораздо ближе к Западу по своим политическим принципам, чем тоталитарный коммунистический Китай.