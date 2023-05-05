От Путина дистанцируются даже африканские партнеры: ордер на его арест обязателен для исполнения

На днях стало известно, что руководство Южно-Африканской Республики просило президента России Владимира Путина не посещать лично саммит БРИКС, который запланирован в Йоханнесбурге в августе этого года, а принять участие в мероприятии посредством видеосвязи. Причина этого, по данным британских СМИ и источников в правительстве ЮАР, – необходимость исполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать российского президента, если он приедет в страну. "У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – приводятся слова южноафриканского чиновника.

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ЮАР ищет варианты – онлайн-встреча или предоставление одноразового иммунитета Путину

Недавно президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить возможные варианты действий официальной Претории по ордеру на арест Путина. Один из них – "это подключиться через Teams или Zoom из Москвы", о чем правительство ЮАР сейчас ведет переговоры с российским руководством. Другим вариантом может стать возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера Международного уголовного суда на арест, о чем заявил министр юстиции ЮАР Рональд Ламола. "Опыт таких стран, как Великобритания и Нидерланды, показывает, что при включении Римского статута в национальное законодательство власти уточняют действие на национальной территории положения статьи 98 Римского статута, требующей отказа от иммунитета для лиц, обвиняемых МУС в третьих странах. В результате действующим главам государств предоставляется иммунитет от ордеров МУС".

ЮАР не оспаривает ордер на арест, а стремится избежать визита Путина вообще

В этой связи следует упомянуть, что с началом войны в Украине Южно-Африканская Республика отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию. Однако выдача Международным уголовным судом ордера на арест российского президента Путина по обвинению в насильственной депортации украинских детей с оккупированной Россией территории ставит правящую партию ЮАР в крайне затруднительное положение.

По этому поводу очень удачно высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Я думаю, что Путин не поедет на саммит БРИКС. Когда руководство ЮАР сказало, что они выйдут из Международного уголовного суда ради Путина, но на следующий день пришлось заявить, что "мы остаемся в составе МУС", а на третий день сказали, что Путина включат онлайн, чтобы не арестовывать его. Это очень четкий сигнал странам мира: не играйте. А этих стран – 123 страны-участницы Римского статута, и это более половины мира. Каждая из них обязана арестовать Путина, и ЮАР показала, что даже они не способны отказаться от своих обязательств". Также министр высказался по поводу перспектив ареста российского президента: "Когда-то возможность его ареста наступит. Международное правосудие никогда не является быстрым. Поэтому сейчас эти все процедуры еще сложнее. Но некогда "неприкосновенный" Путин (теперь) является официально, согласно ордеру прокурора МУС, военным преступником, которого обвинили в похищении детей".

Путин не рискнет ехать на саммит БРИКС, а может послать замену

Итак, можно констатировать, что для главы Кремля сложилась очень трудная и неприятная ситуация. Фактически, никто в мире не подвергает сомнениям вывод МУС о доказательствах вины лично Путина, поэтому для многих он является преступником, которого охраняет только дипломатический иммунитет и статус лидера крупного ядерного государства. Вся дискуссия идет вокруг деталей визита, который настоятельно советуют отменить. В свою очередь, отмена визита будет означать, что президент России не способен противостоять международному праву и фактически становится скрывающимся в своей стране изгоем.

Все дипломатическое и политическое влияние Кремля становится неэффективным даже для такой не самой влиятельной страны мира, как Южно-Африканская Республика. Для самих чиновников ЮАР фигура Путина также становится весьма "токсичной", поэтому они очень вежливо, но не советуют переступать порог их дома, понимая, что отношения с цивилизованным миром гораздо важнее шатких связей с престарелым диктатором. Вероятность того, что сам Путин решится рискнуть и проверить реакцию Южной Африки, пока кажется крайне низкой. Поэтому одним из вариантов для Москвы будет направить на саммит БРИКС другого своего высокопоставленного чиновника, например премьер-министра, мотивируя это занятостью президента.

Таким образом, это поможет частично снизить градус унижения Кремля на международной арене, однако никак не повлияет на обязательность исполнения ордера на арест Путина во всех 123 странах, признающих Римский статут.