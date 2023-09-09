Без Си Цзиньпина и Путина: чего ждать от саммита G20 в Индии и что не так с проектом декларации по Украине

В столице Индии, городе Нью-Дели, 9 сентября стартует саммит "Группы двадцати". На полях двухдневного саммита лидеры 20 стран с мощнейшей экономикой будут обсуждать не только экономические вопросы, но и развязанную Россией войну против Украины и ее последствия для глобальной продовольственной безопасности.

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Украину на саммит G20 в Индии не пригласили. Будет ли принята на саммите итоговая декларация, что с ней не так и чего ждать Украине от одного из ключевых международных мероприятий, разбирался OBOZREVATEL.

Саммит G20, на котором лидеры 20 самых развитых стран мира будут обсуждать вопросы мировой экономики, финансовой стабильности и макроэкономической координации, а также разрабатывать рекомендации и мероприятия, направленные на содействие устойчивому росту и развитию, будет проходить 9 и 10 сентября. В этот раз мировые лидеры соберутся в столице Индии – Нью-Дели.

Однако кроме экономики участники саммита уделят внимание также обсуждению последствий войны России против Украины для глобальной продовольственной безопасности, ситуация с которой существенно обострилась после отказа РФ от продления зернового соглашения.

Все эти обсуждения могут быть отражены в итоговой Декларации лидеров: ожидается, что там представители стран "Группы двадцати" изложат общее видение решения текущих проблем. Однако есть также предпосылки для того, что итоговой декларации может не быть вовсе.

Без Си Цзиньпина и Путина

Примечательно, что на саммите G20 в этом году не будет лидеров Китая и России.

Отказ от поездки в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина объясняется выданным Международным уголовным судом ордером на его арест за похищение украинских детей. Российский диктатор после этого вообще не выезжает за территорию России. Нежелание быть арестованным дополняет параноидальный страх Путина за свою жизнь.

Однако "для отвода глаз" в Кремле придумали не такие унизительные объяснения причин, по которым РФ в Нью-Дели будет представлять не Путин, а глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Индию якобы из-за того, что у него "слишком плотный график", а "главный акцент сейчас – специальная военная операция".

А вот глава КНР Си Цзиньпин отправил вместо себя премьер-министра страны Ли Цяна вовсе не из-за страха.

О том, что китайскую делегацию на саммит G20 возглавит глава китайского правительства, официально известили в Министерстве иностранных дел КНР. Однако там не стали вдаваться в причины такого решения.

Но западные СМИ узнали о возможных причинах демарша Си Цзиньпина.

"Отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 произошло на фоне напряжения между принимающим саммит Китаем и Индией из-за их спорной границы и усиления связей Нью-Дели с Соединенными Штатами", – писало издание CNN.

Противоречия по границе между Индией и КНР обострились за считанные дни до саммита. Тогда в Китае была опубликована карта, на которой приграничный район Аксайчин в Кашмире и индийский штат Аруначал-Прадеш обозначены как территория КНР. В ответ Индия заявила "решительный протест" Китаю.

"Мы заявили решительный протест китайской стороне по дипломатическим каналам по поводу так называемой стандартной карты Китая 2023 года, отражающей претензии на индийские территории", – заявил представитель МИД Индии.

За время проведения саммитов G20 с 2008 года лидер Китая впервые не посетит это международное мероприятие. И эксперты склоняются к мнению, что это будет трактовано, как пренебрежение Индией, впервые ставшей принимающей стороной для лидеров "Группы двадцати".

Кроме того, демарш Си Цзиньпина положил конец надеждам на его встречу на полях саммита с премьером Индии Нарендрой Моди, что могло бы помочь снизить напряженность в споре по границам между двумя странами дипломатическим путем.

Отсутствие лидеров КНР и РФ: как воспользуется Европа?

Саммит без личного участия двух крупнейших возмутителей международного спокойствия Си Цзиньпина и Путина дает определенную "фору" для Европы. Европейские страны попытаются воспользоваться предоставившейся возможностью для привлечения на свою сторону Глобального Юга и убеждения Индии о необходимости отойти от "нейтралитета" в вопросе российской агрессии.

По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Путина на саммите, чтобы активизировать работу со странами так называемого Глобального Юга путем встреч на высоком уровне с африканскими лидерами.

В частности, источники издания утверждают, что уже 9 сентября европейские лидеры могут поддержать заявку Африканского союза на постоянное членство в "Большой двадцатке".

Так, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони поддержала членство Африканского союза в G20 на последней встрече G7 в Японии. Такое расширение "Группы двадцати" также является приоритетом и для премьера Индии Нарендры Моди.

А вот глава правительства Великобритании Риши Сунак на саммит в Нью-Дели отправился с четким намерением попытаться убедить Индию отступить от нейтралитета в вопросе российско-украинской войны.

В преддверии поездки Сунака в Индию спикер премьер-министра Британии рассказывал, что глава британского правительства планирует поднять в ходе переговоров с премьер-министром Индии вопрос вторжения РФ в Украину и собирается подтолкнуть Моду к большей активности в этом вопросе. Нью-Дели, как считают в Лондоне, следует использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить войну.

Сунак, по словам его пресс-секретаря, "использует каждую возможность" во время поездки, чтобы продемонстрировать поддержку Киева со стороны Великобритании и "способствовать дальнейшему укреплению глобальной поддержки".

И Индия, как величайшая демократия мира, убеждены на Даунинг-стрит, обязана играть "жизненно важную роль в разоблачении нападения России на права человека и саму демократию".

Впрочем, в британском правительстве склоняются к мнению, что индийское правительство вряд ли кардинально изменит позицию по поводу российско-украинской войны на более решительную. Это государство сохраняло нейтралитет на протяжении всего конфликта, а Моди концентрировался лишь на вопросе влияния развязанной Россией войны на цены на продовольствие и сырьевые товары и ее последствия для его страны и других стран с развивающейся экономикой.

"Об Украине – без Украины": Киев на саммит демонстративно не пригласили

Несмотря на то, что одним из ключевых вопросов саммита в Нью-Дели будет агрессивная война России против Украины, украинского президента Владимира Зеленского в Индию в качестве гостя не пригласили. Причем сделано это было демонстративно.

Так, министр иностранных дел Индии Субрахмания Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не планирует приглашать Украину на саммит, ведь она, мол, не является членом G20, тогда как государство-агрессор в "Группу двадцати" входит.

"G20 – это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий", – заявил глава индийского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на саммите будут говорить об экономических последствиях российской агрессии, а не о путях завершения войны.

Однако отсутствие членства в "Группе двадцати" не помешало Индии пригласить на саммит представителей Бангладеш, Алжира, Египта, Испании, Нидерландов, Омана и Сингапура. Они, как и Украина, не входят G20. Да и на предыдущий саммит "двадцатки", проходившем в Индонезии, Украина приглашение получала. И "экономическая" природа мероприятия не помешала лидерам стран "Группы двадцати" ознакомиться с презентованной Зеленским украинской "Формулой мира".

"Официальный Дели хочет минимизировать любые конфликтные темы, а российско-украинская война именно таковой и есть. А поскольку приглашения России избежать невозможно, потому что она до сих пор является членом "двадцатки", решили, что если Украину не пригласить – будет меньшая конфликтность. Это точно не самый лучший вариант, на мой взгляд, но это их выбор. И здесь зрады нет", – заявлял СМИ политолог Владимир Фесенко.

Украинские дипломаты до последнего пытались добиться приглашения на саммит. Однако еще за несколько недель до его проведения министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал: как бы ни развивались события, МИД будет делать все для того, чтобы голос нашего государства в Нью-Дели услышали.

"Зачем выламывать двери? С Индией есть диалог, есть уровень коммуникации. На последней встрече в Саудовской Аравии представитель Индии принимал участие, как и представитель Китая, что очень выбесило россиян. Мы работаем над, скажем так, определенным форматом взаимодействия с G20, чтобы голос Украина там была услышана", – заявлял Кулеба.

В том, что у Украины достаточно сильных союзников, способных озвучить другим странам нашу позиции и потребности, а при необходимости и нажать, убежден политический эксперт Евгений Сависко.

"Индия пытается играть в свою игру. Она не уверена ни в победе Украины, ни в поражении России. Поэтому лидеры Индии держат почти одинаковое расстояние от обеих стран", – утверждает он.

"Укринформ" со ссылкой на экспертов отмечает, что возможными причинами неприглашения Украины на саммит "Группы двадцати" в Индии могут быть, с одной стороны, определенные дипломатические просчеты нашего государства. За время полномасштабной войны с Россией не состоялось ни одного визита высокого уровня в Индию, а встреча Зеленского и Моди впервые состоялась только на полях саммита G7 в Японии в мае 2023 года – и не принесла значимых результатов. Также в Индии больше года не было посла Украины.

Похожую проблему в виде отсутствия постоянного политического диалога на высоком и высшем уровнях Украина имеет и в отношениях с Китаем, Бразилией, Индонезией, ЮАР и другими влиятельными государствами Глобального Юга.

С другой стороны, Запад не прилагает усилий для создания "железного занавеса" для участия государства-агрессора в международных мероприятиях. А это странами Глобального Юга воспринимается как в известной степени "индульгенция", что позволяет им приглашать Россию к себе как равных партнеров. И украинская дипломатия пока не может этого изменить.

РФ же в значительной степени адаптировалась к дипломатической работе в условиях войны и санкций и работает "нахраписто, агрессивно", не жалея ресурсов. И это тоже оказывает свое влияние на ситуацию.

Неразрешимые противоречия: почему саммит в Нью-Дели может завершиться без итоговой декларации

Решение Индии не приглашать украинского президента на саммит политолог Владимир Фесенко объясняет нежеланием усиливать конфронтацию внутри объединения.

"Президента Украины Владимира Зеленского власти Индии намеренно не пригласили на саммит именно из-за того, чтобы не усугублять противоречия по оценке войны в Украине. В Нью-Дели не хотят усугублять конфликт внутри "двадцатки" по этому поводу", – убежден он.

По его словам, участники саммита не могут согласовать текст итогового коммюнике из-за разных позиций в отношении Украины.

Разделяют это мнение и авторитетные западные СМИ. За несколько дней до старта саммита, 6 сентября, издание CNN со ссылкой на неназванного чиновника ЕС сообщило, что западные страны недовольны проектом декларации по Украине, который подготовила Индия.

"Изложенные сейчас формулировки являются недостаточными для G7, Европейского Союза и наших членов", – отметил собеседник издания.

Он констатировал, что обсуждение формулировки будущей декларации, подписанной лидерами G20 в Нью-Дели, "было очень сложным".

"Будет ли это совместное заявление, пока сказать невозможно, поскольку переговоры продолжаются", – сказал европейский чиновник.

По его словам, сложность заключалась в том, что Россия и Китай отказались принять формулировки, использованные во время саммита G-20 в 2022 году в Индонезии, когда лидеры осудили полномасштабное вторжение России в Украину.

Чиновник также отметил, что с точки зрения Евросоюза, если в этом году все страны не придут к согласию в этом вопросе, даже если это будет 19 против одного, это уже будет результатом.

Однако, если же прийти к согласию не удастся, ЕС примет так называемый отчет председательствующего, не требующий согласия всех стран, однако "это не будет хорошо".

Кроме того, он добавил, что Евросоюз ожидает "отражения своей позиции" в окончательном тексте.

"Я думаю, что для нас важно — и мы имеем достаточно хорошую поддержку в том, чтобы наш подход базировался на Уставе ООН, который согласовали и Россия, и Китай", — подчеркнул чиновник.

Индия хочет стать "голосом" Глобального Юга: почему в Нью-Дели видят в Украине "угрозу" амбициозным планам

Старшая научная сотрудница Council on Foreign Relations по Индии, Пакистану и Южной Азии Манджари Чаттерджи Миллер убеждена: статус "принимающей стороны" саммита Индия попытается использовать по полной.

"Индия имеет давние связи с развивающимися странами, а в последнее время быстро укрепляет партнерские отношения с западными странами, такими как Франция, Австралия и США. Таким образом, она использовала "Большую двадцатку" как платформу для защиты себя как голоса Глобального Юга , который способен играть связующую роль, донося потребности развивающегося мира до западных лидеров", – отметила эксперт.

Именно благодаря Индии в повестку дня включены вопросы, имеющие особое значение для развивающихся стран. В частности, будут обсуждаться климатическое финансирование, продовольственная безопасность и реформы многосторонних банков развития – например, утроение устойчивого кредитования в пользу более бедных стран. Более того, при поддержке Германии Индия предлагает предоставить полноправное членство в "Группе двадцати" 55 государствам Африканского союза.

Однако пока неизвестно, поддержат ли участники саммита вопросы, отстаиваемые Индией. В то же время ей очень мешает война в Украине, которая, по выражению эксперта, "нависла над G20 большой тенью" и существенно усложнила усилия индийских властей.

Манджари Чаттерджи Миллер подчеркнула, что на последнем саммите Китай и РФ выступили против формулировки, что война в Украине вызывает "огромные человеческие страдания" и "усугубляет существующие слабости мировой экономики", что поставило крест на достижении консенсусного заявления.

На этот раз, полагает она, ситуация может повториться. Ведь Франция уже публично отказалась подписать любое совместное заявление, в котором не будет осуждения вторжения России в Украину. США же ждут от Индии сигналов, что ее отношения с Россией не останутся неизменными.

Просочиться "между капельками" в сложившейся ситуации властям Индии будет непросто, ведь ей нужно учитывать и разные позиции участников "двадцатки", и собственные ожидания от саммита.

"Таким образом, саммит лидеров G20 составляет для Индии и риск, и возможность. Индии необходимо будет тщательно ориентироваться в своих существующих партнерских отношениях, чтобы добиться сотрудничества и какого-либо консенсуса относительно дипломатической повестки дня и повестки дня развития, отвечающей заявленной позиции Индии как посредника между Глобальным Севером и Глобальным Югом Если Моде сможет это сделать, это, безусловно, укрепит заявленную позицию Индии. В противном случае, претензии Индии могут оказаться пустыми в будущем. Ведь в отсутствие кризиса проще достигнуть консенсуса. Чтобы сделать это во время конфликта, необходимо умелое руководство", – резюмировала эксперт.

О том, что для Индии саммит, на проведение которого она потратила более 100 млн долларов и который с начала года широко рекламировался внутри страны, чрезвычайно важен, в интервью BBC рассказал также бывший посол Индии Джитендра Натх Мисра.

"Индия пытается стереть границу между внешней и внутренней политикой, и G20 является важнейшим форумом для достижения этой цели. Правительство это понимает... Индия будет надеяться, что основное внимание будет сосредоточено на приятных вопросах, а не на проблемах, вызывающих разногласия, таких как Украина. Пока ей это не удалось, но теперь она захочет выглядеть лучше", – отметил дипломат.

"Приятными" вопросами для Индии являются изменения климата, рост долгов развивающихся стран, цифровая трансформация, инфляция, продовольственная и энергетическая безопасность – все, что помогает ей предстать в роли представителя интересов развивающихся стран. А вот российская агрессия против Украины ничего, кроме головной боли, для Нью-Дели как организатора саммита с амбициями на роль "голоса" Глобального Юга и "точки соприкосновения" между Западом и Югом, не несет.

Успешное позиционирование Индии на международной арене важно также лично для премьер-министра Моди. На запланированные на следующий год выборы он хочет идти как государственный деятель, который смог укрепить позиции Индии в мире.

"Он позиционирует себя как глобальный государственный деятель. Большое и успешное выступление на G20 укрепит этот имидж", – убежден Хепимон Джейкоб, профессор внешней политики Делийского университета имени Джавахарлала Неру.

В то же время Мисра добавляет, что даже если саммит вызовет раздражение со стороны Украины, люди "будут смотреть на саммит как на событие, укрепившее международный авторитет Индии".

Собственно, позиция Индии по отношению к Украине и российской агрессии отражают позицию всего Глобального Юга: его ключевые государства думают исключительно о собственных интересах, тогда как к Украина, страдающая от вооруженной агрессии России, им, по большому счету, безразлична.

На двух стульях: стоит ли ждать от саммита G20 прорыва

Саммит в Нью-Дели вряд ли охарактеризуется "прорывом" в вопросе поддержки Украины, страдающей от российской агрессии.

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук объясняет это тем, что для той же Индии война России против Украины – это, прежде всего, возможность извлечь выгоду для себя.

"Для Индии, как это ни цинично звучит, война в Украине позволяет получать определенные бенефиты из-за того, что Россия вынуждена продавать нефть с большим дисконтом да еще за рупии (с которыми не знает, что делать). Даже во время Второй мировой войны, когда многие страны принимали участие в реальных боевых действиях (а не только Украина и РФ, как сейчас), были те, кто остался в стороне. Кто находился вне зоны конфликта. Как, например, те же Испания и Португалия", – отметил он.

Кушнирук убежден, что "нейтралитет" как возможность извлекать максимальную выгоду от ситуации формирует у Индии и стран Глобального Юга собственное видение ситуации.

Индию же, вдобавок ко всему, с Россией связывает еще и определенное историческое партнерство. Воспоминания о выгодах сотрудничества с СССР после получения Индией независимости по итогам Второй мировой накладывают отпечаток на нынешние отношения между двумя государствами.

При этом, отмечает Кушнирук, Индия сейчас находится в сложной ситуации, в первую очередь из-за территориальных споров с соседним Китаем.

"Попытка создать конгломерацию государств, существующих отдельно от мощных государств Западного мира, является в некоторой степени отражением желания Индии получить свое место под солнцем. Но при этом экономически она остается очень слабой страной с огромными дисбалансами. Когда плюс-минус 60 семей контролируют львиную долю доходов Индии с населением более 1,4 млрд. человек. И демократия там только формальная. Поэтому Индия живет в своем мире, не имея возможности реально влиять на мировой строй", – констатирует Кушнирук.

Именно поэтому, по его мнению, от саммита в Нью-Дели никаких прорывов ждать не приходится. И игнорирование мероприятия лидером КНР является подтверждением того, что Индия особой роли в мировой экономике не играет.

"Да, она точно заблокирует любые попытки вспоминать военную агрессию России против Украины (чисто из меркантильных побуждений). Но учитывая проблемные отношения с Китаем, останется во взвешенном состоянии между автократиями и демократиями. Я не ожидаю на саммите прорыва. К тому же, то, что официально объявят, и то, что будет обсуждаться в кулуарах, это разные вещи. Иногда кулуарные обсуждения оказываются значительно важнее, чем то, что стало достоянием общественности", – отметил Кушнирук.

Не прогнозирует он также изменения в позиции Индии по поводу российско-украинской войны.

"Индии сейчас, прежде всего, приходится думать о том, как уберечься от имперских агрессий со стороны Китая. А тот имеет явное желание править в Азиатском регионе. Что точно не устраивает его соседей. И – хочешь, не хочешь – им приходится искать помощи в США. Учитывая такое расписание, я не жду (по крайней мере – в публичном пространстве) каких-либо заявлений/действий по итогам саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели". Индия не может открыто поддержать РФ, но и не будет выступать на стороне Украины, потому что экономически ей выгоднее дружить с Россией", – подытожил эксперт.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что из-за трудностей в экономике Индия возлагает большие надежды на покупку российской нефти по ценам ниже рыночных, которую страна перерабатывает на бензин и продает в Европу и США.

Он также убежден, что по этой причине Индия не может открыто встать на сторону РФ и не будет поддерживать Украину.

"Любая война – это для кого-то страдания и потери, а для кого-то – возможность заработать. И Индия – одна из стран, зарабатывающих на нашей войне. Понимая ситуацию, в которую загнала себя Россия, Индия выкручивает ей руки – и покупает у нее дешево нефть. После чего делает из нее бензин — и продает в Европу, США. Имея на этом приличный доход. При такой ситуации для Индии – чем дольше будет продолжаться эта война, тем лучше", – отмечает Охрименко.

Китай же заинтересован в скорейшем завершении войны – однако он не хочет победы Украины.

"Дело в том, что КНР чувствительно реагирует на цены на продовольствие, растущие на фоне российско-украинской войны, блокирование морского экспорта украинского зерна и т.д. При этом Китай не хочет победы Украины. Иначе тогда морально и политически, идеологически – Китай проигрывает. демократия побеждает. Коллективный Запад во главе со США", – подчеркнул эксперт.

Именно патовость ситуации, в которой оказался Китай, и провоцирует Пекин на заявления, которые сводятся к афорфному тезису "мы за все хорошее, против всего плохого".

И Индия действует по схожему принципу.

Напомним, в конце августа стало известно, что Россия заблокировала декларацию министров G20 с осуждением войны против Украины.

В Бангалоре, городе на юге Индии, участники "Группы двадцати" обсуждали вопрос о влиянии вооруженного конфликта на мировую экономику. Подавляющее большинство стран выразило решительное осуждение военных действий России против Украины. Однако из-за позиции России не удалось достичь согласия по тексту какой-либо декларации: включение в коммюнике пункта с осуждением агрессии РФ против Украины заблокировали представители государства-агрессора.