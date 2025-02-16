Самая большая угроза режиму Вучича за 10 лет: в Сербии тысячи человек вышли на митинг против коррупции. Видео

В субботу, 15 февраля, в Сербии провели два митинга. Первый был организован властями в городе Сремская Митровица. Второй был проведен сербскими студентами в городе Крагуевац. К студенческому протесту присоединились тысячи человек, и этот митинг длился весь день.

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Как сообщает Reuters, студенческая акция протеста "является самой большой за 10 лет угрозой" для режима действующего президента Милоша Вучича. По крайней мере, так говорят обозреватели издания, ссылающиеся на мнение политологов.

Напомним: в стране продолжаются протесты, которые начались из-за трагедии в прошлом году в городе Новый Сад, а впоследствии переросли в протесты против коррупции властей.

Чтобы принять участие в митинге в Крагуеваце, студенты прибыли в город со всей Сербии. К ним присоединились учителя, фермеры и другие люди, прибывшие автобусами и даже пришедшие пешком из столицы страны Белграда, расположенной за 140 км.

Протестующие заблокировали один из главных бульваров города на 15 часов и 15 минут в знак символической дани памяти жертвам трагедии в Новом Саде. Как это происходило, смотрите на видео ниже.

Как отмечалось на митинге, студенты требуют от власти опубликовать документы, касающиеся обрушения крыши вокзала Нового Сада. Также они настаивают на правосудии для виновных и снятии обвинений против протестующих студентов. Отдельно студенты требуют увеличения бюджета на высшее образование.

В свою очередь Вучич собрал своих сторонников в городе Сремская Митровица. Причем, сербский президент нашел их в соседней Боснии, утверждает Reuters. Как и раньше, Вучич обвинил протестующих в попытках "свергнуть Вучича" и "свергнуть всю Сербию" при содействии неназванных западных стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января из-за таких протестов премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Вместе с ним уволился с должности мэр города Новый Сад, а позже ушли в отставку еще два министра.

В ноябре прошлого года в городе Новый Сад погибли 15 человек, когда на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши. Премьер Милош Вучевич практически сразу заявил, что власть будет расследовать причины случившегося.

Однако позже стало известно, что причиной крушения была коррупция во власти.

Пророссийский националист Вучич и ранее заявлял о попытке "проведение цветной революции" в стране.

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