С кораблем РФ произошло ЧП у побережья Сирии: ГУР МО узнало подробности

Россия продолжает перебрасывать вооружения и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации. В то же время, новые сирийские власти до сих пор не дают разрешения российским военным кораблям зайти в порт Тартус, чтобы вывозить свое имущество еще и морем.

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Пока российские корабли ждали получения разрешения, дрейфуя на внешнем рейде порта, у одного из них начали протекать баки с горючим. Подробности "приключений" российской армии в Сирии раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сейчас оккупанты вывозят свое вооружение и технику из Сирии грузовыми самолетами: они перебрасывают их в Ливию. При этом, по данным военной разведки Украины, российские солдаты получили приказ сжигать военные машины, нуждающиеся в ремонте и находящиеся в нерабочем состоянии.

Эвакуировать военное имущество россияне рассчитывали также морем, однако здесь у них возникли трудности: новые сирийские власти до сих пор не дали кораблям РФ разрешения зайти в порт Тартус. Не помог сдвинуть ситуацию с мертвой точки и российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев, 9 января предпринявший очередную попытку "договориться": его просто не допустили к переговорам.

Между тем, российские суда в Средиземном море близ Тартуса начинают испытывать проблемы.

"Сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус. На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", – отметили в ГУР.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин объяснил, как потеря военных баз в Сирии ослабит позиции России в Африке.

По его словам, Россия использовала свои военные базы в Сирии для того, чтобы проектировать силу в Африку, поэтому последствия их потери будут для Москвы ощутимы. В частности, считает глава Пентагона, это повлияет на возможность РФ перемещать в Африку ресурсы и поддерживать их, как это было раньше.

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