Дуров заявил, что у него якобы была запланирована встреча с Макроном: в Париже опровергли

Во время задержания основателя Telegram Павла Дурова он заявил французским полицейским, что у него был запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мол, именно из-за назначенной встречи он и прилетел в Париж.

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В Елисейском дворце эти заявления официально опровергли. Об этом сообщает французское издание Le Canard enchaîné.

Когда французские правоохранители задержали Дурова сразу после приземления его самолета в Париже в аэропорту Ле-Бурже, он, по данным издания, заявил полицейским, что его ужин якобы ждал Макрон.

Это заявление официально опровергли в Елисейском дворце.

"В тот вечер президент был в Ле-Туке (популярный курорт на севере Франции, в около 250 км от Парижа. – Ред.)", – заявили у Макрона.

Напомним, вечером 24 августа стало известно, что Дуров был задержан в аэропорту Парижа. Основателя Telegram взяли под стражу.

Его задержали из-за "отказа от сотрудничества с правоохранительными органами". В частности считается, что инструментарий его мессенджера Telegram используют наркодилеры и другие преступники, что делает его соучастником торговли наркотиками, преступлений против детей и мошенничеств, считают французские следователи.

Еще в первый день задержания французские СМИ сообщали, что Дурову могут инкриминировать соучастие в совершении ряда тяжких преступлений, таких как терроризм, наркоторговля, мошенничество, отмывание денег, хранение и распространение детской порнографии и др.

После этого в Telegram сделали официальное заявление о задержании Дурова. В компании заверили, что соблюдают законы Европейского Союза, включая Закон о цифровых услугах. Мол, "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

После этих новостей в РФ запаниковали, особенно беспокоятся в государстве-агрессоре из-за того, что следствие может получить доступ к Telegram.