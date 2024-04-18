'Русификация, а не мифическая 'украинизация' является реальной угрозой': МИД обратился к грузинам

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на закон об иноагентах в Грузии, выразив обеспокоенность обострением внутриполитической ситуации в стране. Там подчеркнули, что "русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой".

Об этом говорится в заявлении МИД. "Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно важных вопросов является необходимым условием для развития европейского будущего страны.

В МИД выразили возмущение комментариями Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект.

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии", – отметили в Министерстве.

Там добавили, что Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда поддерживала и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, в среду, 17 апреля, Грузия приняла скандальный законопроект "об иностранных агентах". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на это, отметив, что официальный Тбилиси может столкнуться с проблемами при вступлении в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера правоохранители также применяли против людей водометы и слезоточивый газ.

Скандальный законопроект пророссийский парламент Грузии пытается "протащить" с весны прошлого года. В марте 2023 года тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ.

Еще 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект. Но уже 10 марта депутаты отклонили проект закона об "иноагентах", который вызвал массовые акции протеста.

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