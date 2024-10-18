Румыния поднимала в воздух истребители из-за неизвестного беспилотника, вторгшегося в ее воздушное пространство

В четверг, 17 октября, Румыния подняла в воздух четыре истребителя после того, как небольшой летающий объект, нарушил ее воздушное пространство. Вероятно, это был беспилотник, который залетел на территорию страны примерно на 14 километров вглубь в юго-восточном уезде Констанца.

Видео дня

По данным румынского Министерства обороны, сначала объект, двигавшийся к Румынии, зафиксировали над Черным морем. Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что инцидент мог быть связан с воздушными атаками России на Украину.

"Радарный сигнал указал на то, что сухопутная граница Румынии была пересечена около 16:00 по Гринвичу", – говорится в публикации.

В ответ на угрозу военные страны подняли в воздух два истребителя F-16 и два испанских самолета F-18, которые выполняют миссию по патрулированию воздушного пространства Румынии до конца года.

"Пилоты не обнаружили беспилотник. Жителям уезда Констанца было рекомендовано укрыться", – констатировали журналисты.

Они добавили, что поздно вечером и 16-го, и 17-го октября во многих, в том числи южных, регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы, которую представляют российские дроны-камикадзе типа Shahed. Во раздавались взрывы, работала ПВО.

Отметим, что около 16:00 четверга Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе со стороны РФ и о пусках оккупантами КАБов на юге. Сообщения о первых "Шахедах" появились после 20:00.

В сети сообщалось, что целый румынский округ (население 600 тыс. человек), не граничащий непосредственно с Украиной, вечером 16 октября находился под воздушной тревогой. Со своей стороны португальский журналист Нуну Рожейру после 21:00 в соцсети X написал, что она уже закончилась: "Ходят слухи о дальнем беспилотнике, но признаков удара пока нет". По его словам, два испанских F-18 и два румынских F-16 были запущены в воздух в 19:00 по местному времени после того, как "небольшой объект" появился в этом районе.

"Государство Европейского Союза и НАТО имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км. За последние полтора года неоднократно на его территорию попадали обломки российских беспилотников, когда Москва атаковала украинскую портовую инфраструктуру", – подчеркнуло агентство Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября в Румынии в очередной раз обнаружили обломки дрона типа "Шахед": в частности, их нашла пограничная полиция в районе канала Литцова, вблизи места его впадения в Георгиевское устье Дуная. Министерство обороны страны заявило, что российский БПЛА упал во внегородском пространстве, потому "инфраструктура не пострадала".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!