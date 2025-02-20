Парламент Румынии одобрил разрешение сбивать российские дроны и ракеты: как это повлияет на ситуацию в регионе

В Румынии одобрили законопроект, который позволит сбивать российские дроны или незаконно проникающие в воздушное пространство страны ракеты. Документ расширяет и регулирует меры контроля над использованием национального воздушного пространства.

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Об этом сообщило местное издание Digi. Отмечается, что окончательное решение еще предстоит принять Сенату после чего закон отправят на подпись исполняющему обязанности президента Румынии Или Боложану.

Инициировало законопроект Министерство обороны Румынии, воспользовавшись законодательным пробелом по использованию возможностей вооруженных сил. За документ в парламенте проголосовало 196 депутатов, против 99 и два воздержались.

Законопроект устанавливает, что несанкционированно проникающие на территорию Румынии российские дроны могут быть сбиты, что раньше было невозможно, поскольку Румыния не находится в состоянии войны.

По состоянию на сегодняшний день, пока закон окончательно не принят, румынская армия не может сбивать дроны или ракеты, входящие в воздушное пространство страны, если нет чрезвычайного положения.

Как пояснили законодатели, этот документ имеет целью установить способ действий против средств, которые несанкционированно используют воздушное пространство Румынии, даже если она находится в состоянии мира.

Кроме того, согласно законопроекту, силы НАТО других стран также смогут участвовать в этих мероприятиях в соответствии с договорами о коллективной обороне.

С начала полномасштабной войны в Украине в Румынии неоднократно фиксировались как падение российских дронов, так и пролеты ракет страны-агрессора.

Так, 25 декабря 2024 российская крылатая ракета Х-101 залетела на территорию Румынии и Молдовы, после чего упала в поле.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно, 13 февраля, в Румынии обнаружили обломки двух дронов-камикадзе "Шахед" (русский вариант названия этого БПЛА "Герань"), которые сдетонировали при ударе о землю. В министерстве национальной обороны страны заявили, что эти БПЛА войска РФ использовали для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

В ночь на 17 января во время российской атаки на Украину в Румынии объявляли воздушную тревогу на севере уезда Тульча, граничащего с Одесщиной. Румынская армия поднимала в воздух истребители для "мониторинга ситуации".

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