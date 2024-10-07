Россиянин, которого Кремль обменял на американскую баскетболистку, начал продавать оружие йеменским хуситам – WSJ

Гражданин РФ Виктор Бут, которого страна-агрессор в конце 2022 года обменяла на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, стал посредником в переговорах о продаже оружия йеменским хуситам. В США "торговец смертью" был приговорен к 25 годам за сговор с целью продажи крупной партии оружия.

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Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя европейской безопасности и других людей, осведомленных по этому вопросу, Бут якобы вернулся к оружейному бизнесу. В августе 2024 года он принимал участие во встрече с йеменскими хуситами в Москве в качестве посредника.

Источники журналистов утверждают, что хуситы заключили с россиянами сделку на покупку вооружения на $10 млн. Речь может идти о покупке автоматов Калашникова (АК-74). В российскую столицу хуситы приехали под предлогом покупки пестицидов и автомобилей.

Во врем встречи якобы также обсуждалась и покупка у России других видов оружия, в том числе противотанковых ракет "Корнет" и зенитного оружия.

Поставки могут начаться в октябре, говорят собеседники WSJ – вооружения планируют доставить в йеменский порт Ходейда под видом продовольствия.

Отметим, что Виктора Бута в 2012 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC. Он согласился продать противовоздушное вооружение информаторам агентства по борьбе с наркотиками, выдававших себя за представителей Революционных вооруженных сил Колумбии.

Генеральный прокурор Эрик Хелдер назвал тогда Бута одним из крупнейших в мире торговцев оружием, возвращения которого Россия добивалась громче всего.

Кроме поставок оружия боевикам FARC, в США, Бельгии и других западных странах Бута подозревали в подпитывании конфликтов в таких странах, как Сьерра-Леоне, Ангола, Руанда и Судан.

Как известно, йеменские хуситы после начала войны между Израилем и ХАМАС совершают атаки на морские суда в Красном море. Западные СМИ пишут, за этими атаками стоят иранский Корпус стражей исламской революции и ливанская "Хезболла". Иран передал хуситам БПЛА, противокорабельные и баллистические ракеты, а КСИР предоставляет разведданные.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября военные США нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов в Йемене. Целями атак были системы вооружения, базы и другое оборудование, принадлежащие поддерживаемым Ираном боевикам.

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