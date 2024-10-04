США атаковали позиции хуситов в Йемене – СМИ

В пятницу, 4 октября, военные Соединенных Штатов Америки нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов в Йемене. Целями атак былисистемы вооружения, базы и другое оборудование, принадлежащие поддерживаемым Ираном боевикам.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Военная авиация и корабли США разбомбили опорные пункты хуситов примерно в пяти локациях.

Местные СМИ отмечали, что семь ударов были нанесены по аэропорту в крупном портовом городе Ходейда и району Катхейб, где расположена военная база, контролируемая хуситами. Еще четыре удара пришлись на район Сейяна в столице Сане, а два – по провинции Дамар.

Стоит отметить, что йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что удары нанесли вооруженные силы не только Соединенных Штатов, но и Великобритании. Однако источник в британском правительстве заявил, что Британия не причастна к этому, пишет Reuters.

Эти новые атаки на объекты хуситов произошли спустя несколько дней после того, как они угрожали "эскалацией военных операций" против Израиля. Также боевики, вероятно, сбили летевший над Йеменом военный дрон США, а на прошлой неделе группировка взяла на себя ответственность за нападение на американские военные корабли.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 сентября Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в Йемене. В результате пострадала портовая и топливная инфраструктура террористов.

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