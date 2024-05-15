Новые санкции США против 'Росатома': как Россию вытесняют с мировых энергетических рынков

Президент США Джо Байден подписал законопроект о введении запрета импорта обогащенного урана из России, принятый Конгрессом США в конце апреля 2024 года. Этот запрет вступит в силу через 90 дней после подписания президентом и будет действовать до 2040 года. При этом официальный Вашингтон оставляет себе возможность при необходимости обходить свой же запрет в ближайшие пять лет.

К моменту подготовки санкционного законопроекта Россия была главным поставщиком обогащенного урана для 93 эксплуатируемых в США атомных энергоблоков, то есть на долю России приходилось 24% импорта атомного сырья. По информации, на которую ссылается комитет Сената США по энергетическим ресурсам, продажа урана в США ежегодно приносила России около 1 млрд долларов.

Прогнозируется, что теперь "Росатом" потеряет огромные финансовые поступления, которые серьезно повлияют на его рентабельность.

"Росатом" реагирует панически, ведь США уже готовы заменить российский уран

Российская корпорация "Росатом", комментируя принятый Сенатом США санкционный закон, пыталась запугать международное сообщество якобы опасными "последствиями устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла". В частности, россияне стали жаловаться, что подобные инициативы имеют "явно выраженный политический подтекст" и носят "деструктивный характер", что в конечном итоге негативно скажется на ситуации в атомной энергетике в странах, принимающих подобные "нерыночные решения".

При этом достаточно очевидно, что панические российские предупреждения не будут иметь успеха, ведь США уже готовы заменить недостающее. Так, недавно президент Джо Байден сообщил, что в США произвели первые 90 кг обогащенного урана. По оценке главы государства, Штаты "слишком долго" полагались на импорт обогащенного урана для ядерных реакторов из таких стран, как Россия, "которым Вашингтон вообще не может доверять".

Для изменения ситуации правительство США инвестировало в развитие собственного производства $3,4 млрд, поэтому до конца года страна рассчитывает обогатить около тонны топлива для собственных атомных реакторов.

Сокрушительные санкции могут нанести "Росатому" такие же убытки, как "Газпрому" и "Роскосмосу"

Становится понятным, что "Росатом" не сможет избежать сокрушительных для него санкций, которые потенциально способны нанести корпорации ущерб, сопоставимый с санкционным ущербом "Газпрома" или "Роскосмоса".

Напомним, завершение контракта американского космического агентства НАСА с "Роскосмосом" о продаже в США ракетных двигателей РД-180 привело к масштабным финансовым проблемам, которые российская корпорация до сих пор не может преодолеть. Все это выглядит как часть долговременной стратегии исключения России с мирового рынка энергетической безопасности. В частности, недавно министерство финансов США ввело санкции против гонконгских и сингапурских компаний, вовлеченных в поставку оборудования для проектов работы со сжиженным природным газом (СПГ) российских компаний "Новатэк" и "Газпром". Эти шаги США подвергают РФ рискам остаться как без производства, так и без возможностей транспортировки СПГ.

Таким образом, можно с большой долей вероятности спрогнозировать, что после американских санкций на российское атомное топливо аналогичные санкции введут большинство стран ЕС или все они. Следующим шагом под запрет, исходя из санкционной логики, попадут контракты на поставку оборудования и строительство атомных электростанций с участием "Росатома", который оставит РФ без нескольких миллиардов долларов в год чистой прибыли. Фактически в результате войны российский энергетический экспорт, в том числе и атомный, все больше ограничивается, что должно дать ощутимый финансово-экономический эффект в среднесрочной (несколько лет) перспективе, однако уже и сейчас ограничения будут постепенно влиять на способность РФ обеспечивать продолжение преступной войны против Украины.