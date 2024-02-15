'Постоянно следим': в НАТО отреагировали на информацию о планах РФ по ядерному оружию в космосе

В Североатлантическом альянсе отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы желает разместить ядерное оружие в космосе. Там заявили, что НАТО всегда отслеживает все возможные испытания во всех сферах.

Об этом 15 февраля сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны НАТО.

Генсек альянса спросили об угрозе национальной безопасности из-за того, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе.

По его словам, союзники всегда отслеживали и контролировали все потенциальные испытания по всем отраслям по всем направлениям, делается это и сейчас.

"В НАТО мы постоянно обмениваемся разведанными между союзниками и, конечно, всегда отслеживаем все угрозы. Мне сейчас больше нечего сказать по этому поводу", – сказал Столтенберг.

Он также заявил, что ожидает от Конгресса США утверждения законопроекта с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

"Я посетил Соединенные Штаты и провел много времени в Конгрессе, встречаясь с политиками с обеих сторон, и они подтвердили сообщения о том, что действительно существует широкая поддержка Украины", - сказал генсек НАТО.

Отметим, что накануне в двух американских изданиях The Washington Post и ABC появилась информация, что Россия хочет вывести ядерное оружие в космос. Речь шла о новых возможностях РФ в космосе, в частности возможном использовании энергии от ядерных взрывов для выведения из строя спутников.

В частности, по информации изданий, разведка США проинформировала Конгресс о намерениях РФ развернуть ядерную противоспутниковую систему в космосе, при этом такая система еще находится на стадии разработки и не выведена на орбиту.

Как сообщал OBOZ.UA, в США заговорили об угрозе нацбезопасности из-за намерения РФ запустить ядерное оружие в космос. Глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил, что его комитет имеет секретную информацию по этому поводу. Он публично обратился в Конгресс и администрацию президента Байдена с призывом рассекретить информацию о серьезной угрозе безопасности Соединенных Штатов.

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