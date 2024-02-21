Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в этом году – Bloomberg

Страна-агрессор Россия уже в этом году может развернуть в космосе ядерное оружие или макет боеголовки. Сейчас Москва разрабатывает возможности по уничтожению спутников с помощью ядерного оружия.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Отмечается, что Соединенные Штаты уже проинформировали союзников об угрозе.

Если РФ разместит ядерную боеголовку на орбите, то она нарушит такими действиями Договор о космосе 1967 года. Его подписали США, Великобритания и Советский Союз. Он вступил в силу 10 октября 1967 года. По состоянию на октябрь 2011 года 100 стран являлись государствами-участниками, а еще 26 подписали договор, но не завершили его ратификацию.

"По текущим оценкам, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может задеть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле", – говорят источники.

Собеседники СМИ отмечают, что сейчас США и их союзники, в том числе Китай и Индия, пытаются отговорить Россию от развертывания ядерного оружия на орбите.

"Этот вопрос может быть обсужден министрами иностранных дел G7 во время встречи в Италии в апреле", – добавляют они.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ сообщили, что в США заговорили об угрозе нацбезопасности из-за намерения РФ запустить ядерную бомбу в космос. Глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер публично призвал рассекретить информацию об этой угрозе.

– В Североатлантическом альянсе отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Там заявили, что НАТО всегда отслеживает все возможные испытания во всех областях.

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза национальной безопасности Штатов, о которой говорилось накануне в Конгрессе, касается не развернутых средств поражения. Речь идет о потенциале их применения.

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