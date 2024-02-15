Речь идет о потенциале: Блинкен отреагировал на слухи о размещении Россией ядерного оружия в космосе

Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, о которой говорилось накануне в Конгрессе, касается не развернутых средств поражения. Речь идет о потенциале их применения.

Об этом, как сообщает Reuters, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, 15 февраля, в Тиране. По его словам, Белый дом воспринимает это очень серьезно.

"Речь идет не о реальном применении, а о потенциальных возможностях", – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен добавил, что Вашингтон очень серьезно относится к этому вопросу и в скором времени сообщит больше информации.

Глава Государственного департамента США также подтвердил, что администрация страны обсуждает этот вопрос с союзниками и партнерами.

В то же время, по его словам, главное внимание президента Джо Байдена сосредоточено на безопасности США и американского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер публично обратился в Конгресс и администрацию президента Джо Байдена с призывом рассекретить информацию о серьезной угрозе безопасности Соединенных Штатов. По данным СМИ, речь может идти о намерениях России вывести ядерное оружие в космос.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил сообщение Тернера, однако не уточнил, о чем идет речь. Он намерен 15 февраля встретиться с Тернером и руководителями комитетов Конгресса по этому поводу.

В Североатлантическом альянсе также отреагировали на сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Там заявили, что НАТО всегда отслеживает все возможные испытания во всех сферах.

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