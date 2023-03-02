'Россия ведет гибридную войну': премьер-министр Молдовы оценил, могут ли войска Путина пойти в наступление на его страну

Россия ведет гибридную войну, продвигая свою пропаганду и провоенные нарративы в отношения оккупированного Приднестровья. Однако у Москвы не хватит ресурсов для эскалации и войска РФ не могут вторгнуться в Молдову.

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Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телеканала TVR 1. Он отметил, что ситуация в его стране остается стабильной, а власти непризнанного Приднестровья заинтересованы в том, чтобы сохранить мир и безопасность в регионе.

По словам Речана, РФ не может напасть на Молдову, которая от нее слишком далеко, кроме того, их разделяет Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем", – сказал политик.

Он добавил, что у Кишинева "достаточно потенциала", чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье, а сам регион также "стремится к миру и стабильности".

"Россия ведет гибридную войну – много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов", – рассказал Речан.

Премьер Молдовы убежден, что Россия не сможет добиться успеха: "Все эти волны – скорее информационная война, чем реальное состояние дел".

Он также добавил, что ПВО Украины защищает и Молдову.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля РФ обвинила Украину якобы в подготовке ко вторжению в оккупированное Приднестровье. В МИД страны-агрессора пригрозили, что будут считать такой сценарий "нападением на Россию".

А спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию "поводом для волнения".

По данным аналитиков ISW, Москва готовит провокации под чужим флагом в Приднестровье и Беларуси, чтобы вовлечь их в войну против Украины.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил вбросы РФ в отношении Молдовы и непризнанного Приднестровья. По его словам, Кремль всегда "достает из колоды эту карту", когда дела у него ухудшаются.