Россия устроила бомбардировку рынка в Сирии: среди погибших – дети, есть много раненых

В Сирии 25 июня российские силы нанесли авиационные удары по северо-западу страны, удерживаемом повстанцами, в том числе по фруктово-овощном рынку в Джиср-эш-Шугуре. В результате погибли по меньшей мере 13 человек – наибольшее количество в этом году.

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Среди жертв как минимум девять мирных жителей (в том числе двое детей), причем большинство из них умерло на территории рынка. Также есть около 30 раненых, передает ABC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эти российские удары стали самыми смертоносными в Сирии в этом году и равносильны бойне", – сказал Рами Абдель Рахман, возглавляющий британскую "Сирийскую обсерваторию по правам человека".

В СМИ пишут, что военные РФ, поддерживающие режим Башара Асада, таким образом отреагировали на удары беспилотников повстанцев на прошлой неделе.

Очевидец бомбардировки, 35-летний рабочий Саад Фато, рассказал, что в момент атаки разгружал помидоры и огурцы. "На нас начали падать русские снаряды... Это было неописуемо – видеть убитых и раненых", – сказал он. Мужчина бросился помогать пострадавшим. Когда он разговаривал с журналистами, его руки все еще были в крови раненых.

Ахмед Язиги из гражданской обороны в Джиср-эш-Шугур заявил, что нападение было "прямой атакой на популярный рынок, который является основным источником дохода для фермеров".

Предварительно, на рынке погибло шесть гражданских, неподалеку от места удара – трое повстанцев. Еще трое мирных жителей (среди них двое несовершеннолетних) и один военный были убиты в результате удара на окраине города Идлиб.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Сирии в ночь с 25 на 26 мая был ликвидирован самый высокопоставленный российский офицер за период с 2016 года. Это полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Олег Печевистый. Военному преступнику было 49 лет.

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