Россия стремительно теряет поддержку союзников: ближайшие партнеры признали ее агрессором

28 апреля 2023 года на очередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о сотрудничестве Организации Объединенных Наций с Советом Европы, в которой упоминается агрессия Российской Федерации против Украины. Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, документ на итоговом голосовании поддержали 122 страны.

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Россия названа агрессором против Украины и Грузии и должна понести ответственность

И хотя сам документ фактически был посвящен улучшению координации усилий двух влиятельных международных организаций, огромный резонанс вызвал абзац, где Российская Федерация прямо названа агрессором как против Украины в 2022 году, так и Грузии в 2008 году. Цитата из документа: "Учитывая беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы, особенно для того , чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, причиненный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех , кто виновен в нарушении норм международного права". Не меньший интерес вызывают также слова об ответственности за нарушение норм международного права, среди которых одной из самых трудных является развязывание агрессивной войны против другого суверенного государства.

Большинство партнеров России проголосовали за резолюцию или воздержались

Следует отметить, что, по словам постпреда Украины в ООН, представители Российской Федерации пытались убрать упоминание об агрессии по отношению к Украине в данной резолюции. Однако их попытки провалились, потому что против принятия резолюции проголосовали только сама РФ, а также ее ближайшие союзники Беларусь, Никарагуа, Сирия и КНДР. Однако гораздо большую сенсацию вызвали результаты голосования, а именно перечень поддержавших резолюцию стран. В данном случае впервые с начала войны в Украине за такую резолюцию проголосовали такие очень дружественные РФ страны как Китай, Индия, Бразилия и Венгрия, а также члены блока ОДКБ Армения и Казахстан. Кроме того, воздержались, не голосовав ни "за", ни "против" таких традиционно пророссийских государств как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Эритрея, Иран и Южноафриканская Республика.

Китай медленно начинает менять позицию по отношению к Российской Федерации.

Конечно, не стоит рассчитывать, что принятая резолюция даст какие-то ощутимые эффекты в ближайшее время, ведь никаких реальных шагов по прекращению агрессии России в документе не предложено ввиду его другой функциональной направленности. Не считая того, следует признать, что итоги голосования создают очень противный прецедент для русской Федерации, ведь факт злости так либо по другому, но формально признается наиблежайшими стратегическими партнерами Кремля – Индией и Китаем, не считая остальных наименее влиятельных, но пророссийских государств. Достаточно показательно то, что позиция Китайской Народной Республики изменилась вскоре после исторического (в рамках продолжающейся войны) личного телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином. Кроме того, все это может свидетельствовать о постепенной потере единства среди международных партнеров Москвы, которые откровенно начинает напрягать длительная война России, негативно влияющая на мировую экономику.

Мировое сообщество может принудить Россию к прекращению агрессии

Следовательно, украинская дипломатия, особенно наши представители в международных организациях должны предоставить максимальный резонанс итогам этого голосования. "Токсичность" Российской Федерации на международной арене должна постепенно приходиться к странам, которые традиционно занимали и занимают пророссийские или нейтральные позиции. Вместе с ужесточением экономических санкций тесные отношения с Россией должны стать максимально неудобными для всех желающих. Условно говоря, те же Китай или Индия должны нести определенные экономические потери от отношений с государством-агрессором, поэтому для минимизации убытков нужно будет давить на Кремль для прекращения агрессии. Учитывая официальную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины Индией, Китаем, даже Ираном, именно их восстановление, а точнее, принуждение России к выводу войск с оккупированных территорий будет считаться реальными шагами по прекращению агрессии против нашего государства.