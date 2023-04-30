Разговор Зеленского и Си Цзиньпина: Китай дистанцируется от прямой поддержки России?

26 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор впервые с начала полномасштабного вторжения России. Сам украинский президент в своем Twitter назвал разговор длинным и содержательным, отметив: "Этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений". Сама беседа вызвала большой резонанс в отечественных и мировых СМИ, ведь ее значение в условиях войны может варьироваться от просто важного до почти решающего.

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Назначение посла Украины в КНР – новый импульс в двусторонних отношениях

Кроме долгожданного назначения посла Украины в Китае, что само по себе является весомым сдвигом в достаточно прохладных украино-китайских отношениях в последнее время, были анонсированы новые дипломатические назначения. Было сообщено, что "Китай направит специального представителя китайского правительства по делам Евразии, который посетит Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса".

На этот пост будет назначен экс-посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй, который возглавит китайскую спецделегацию по Украине. Стоит отметить, что этот дипломат является квалифицированным специалистом по постсоветским странам – на протяжении всей своей карьеры он занимался связями с СССР, со временем – отношениями с Россией и СНГ, а затем 10 лет, с 2009-го по 2019 год был послом Китая в России.

Китай подтвердил приверженность мирному урегулированию

По итогам разговора официальные представители Украины и КНР отметили основные моменты, в которых лидеры стран пришли к согласию. Пресс-секретарь президента Украины отметил "точки пересечения" украинского и китайского мирных планов, которыми стали требования касательно неиспользования ядерного оружия и его нераспространения, а также безопасности ядерных объектов.

В свою очередь МИД КНР тоже сделал акцент на положительных результатах диалога. В частности, было отмечено, что "Китай не создавал украинский кризис и не является стороной кризиса… Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию в личных целях". Также Си Цзиньпин лично отметил, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой двусторонних отношений. Кроме того, было сообщено, что Китай продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь "по мере своих возможностей".

Правда, на Западе очень сдержанно отреагировали на китайские дипломатические усилия. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "телефонный разговор – хорошая новость, но это не меняет того факта, что Китай до сих пор не осудил вторжение России в Украину". Еще более скептически по этому поводу высказался президент Чехии Петр Павел, сказав: "Нельзя доверять Китаю как посреднику мира между Россией и Украиной, ведь Пекину выгодно продолжать войну".

Разговор Си с Зеленским – попытка унять резонанс от скандальных заявлений посла КНР во Франции

Следовательно, можно достаточно уверенно предполагать, что Си Цзиньпин выбрал время для проведения разговора с украинским президентом именно после скандальных заявлений посла Китая во Франции Лу Шае о непризнании статуса Крыма и суверенитета государств, ранее бывших советскими республиками. Похоже, такие слова представителя КНР во Франции вскоре после визита Эммануэля Макрона в Пекин серьезно испортили дипломатический имидж Китая в Европе. Следовательно, факт личного контакта Си Цзиньпина и Владимира Зеленского должен смягчить негативный резонанс скандальных заявлений посла во Франции. С другой стороны, как уже отмечалось выше, назначение посла Украины в КНР свидетельствует о новом импульсе в дипломатических и политических отношениях обеих стран.

Китай наблюдает и будет готов принять любые результаты войны

Следовательно, Китай, по крайней мере, достаточно четко дистанцируется от прямой поддержки государства-агрессора России, хотя продолжает использовать весьма далекую от реальности риторику, называя войну "конфликтом", "кризисом" и т. д. Положительным фактором можно назвать последовательность Китая в защите таких важных аспектов, как ядерная безопасность во всех ее проявлениях. Похоже, Пекин не собирается прилагать реальные усилия по принуждению России к миру, но и не будет вмешиваться в процесс отвоевания Украиной собственных законных территорий. Именно такие выводы можно сделать из постоянных упоминаний китайскими официальными лицами приверженности территориальной целостности стран. Поэтому сейчас реализуется классическая модель Китая, "который наблюдает, но не вмешивается", что в ситуации войны с Российской Федерацией является скорее позитивом как для Украины, так и для стран Запада.