Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН: там ей напомнили об оккупации Украины

С прошлой недели в Украине фиксируется эскалация насилия со стороны военных РФ. За неделю были обстреляны многочисленные населенные пункты, в результате российских ударов погибли по меньшей мере 12 мирных жителей и еще 60 получили ранения. Среди убитых есть младенец.

Об этом российской делегации в ООН напомнила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Заседание Совбеза ООН было созвано Москвой по поводу удара по оккупированному Лисичанску.

По факту обстрела Лисичанска Дикарло подчеркнула, что город находится во временной оккупации России. В то же время, как добавила она, сообщается об усилении именно российских ударов по территории Украины.

В качестве примера Дикарло привела Херсон, где 5 февраля были убиты россиянами четверо мирных жителей. Еще один человек погиб в Сумской области. Удары, которые привели к убийству мирных украинцев, были совершены в Донецкой и Харьковской областях, добавила она.

"Во вторник стало известно, что двухмесячный младенец погиб, а его мать была ранена в результате попадания российской ракеты в здание отеля в Харьковской области. Еще две женщины получили ранения. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, запрещены международным правом. Они неприемлемы", – сказала Дикарло.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в ООН зарегистрировали 30 041 жертву среди гражданского населения Украины. Убиты 10 382 человека, в том числе 579 детей. Ранены 19 659 человек, в том числе 1285 детей.

Слова Дикарло прежде всего были адресованы постпреду РФ в ООН Василию Небензе, обвинившему в ударе "по мирному кафе" в Лисичанскую ВСУ и США.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационный руководитель "МЧС ЛНР", коллаборант Алексей Потелещенко 3 февраля был ликвидирован в результате удара по Лисичанску. Также погибли депутаты ЛНР Артем Тростянский и Иван Жушма.

Между тем, в феврале Совет Безопасности ООН соберется по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Однако конкретную дату заседания Совбеза уточняют.

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