Нападение хуситов на судно с украинским экипажем в Красном море является атакой против всего Запада – посольство Украины в Израиле

Хуситы атаковали беспилотниками судно с украинским экипажем в Красном море. В Посольстве Украины в Израиле заявили, что эта ситуация представляет угрозу для всего Западного мира.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Посольства. "Еще один участник оси зла – хуситы – нападают на западные страны, включая Израиль и Украину. Беспилотное судно, принадлежащее хуситам, атаковало контейнеровоз в Красном море", – говорится в сообщении.

Посольство подчеркнуло, что украинский экипаж был вынужден открыть огонь и уничтожить беспилотник, чтобы предотвратить ущерб людям и имуществу.

"Ось зла, в которую входит и Иран, даже не пытается скрыть тот факт, что видит в Западном мире врага, которого нужно уничтожить. Ось зла – угроза для всех нас, поэтому мы должны объединиться против террора!" – отмечается в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Оман провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Встреча была попыткой найти возможности избежать эскалации региональных атак хуситов.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность усиления своей поддержки антиизраильской и антизападной коалиции, известной как "Вось сопротивления". В частности, страна-террорист РФ уже попросила у Саудовской Аравии разрешение вооружить хуситов противокорабельными крылатыми ракетами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!