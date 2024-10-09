Американская разведка сообщила, что рф хочет победы Трампа, а вот Иран — Харрис.

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С Ираном всё понятно: его Трамп пугает своей решимостью, особенно опасной для Ирана на фоне гораздо лучшего отношения Трампа к Израилю в сравнении с более осторожной политикой Харрис, да и от трамповских "Соглашений Авраама", заключённых Израилем с целым рядом арабских стран, Иран, мягко говоря, не в восторге.

Касательно же мордора существует мнение, что пуйло тоже действительно опасается трамповой непредсказуемости и что Харрис, как и Байден, для него немного удобнее, а потому выводы Офиса директора национальной разведки США насчёт именно протрамповских попыток влияния россии на американских избирателей дают повод задуматься.

Это, например, может означать, что путин готов к "быстрому миру" от Трампа и что до альтернативного варианта с существенным увеличением помощи Украине дело не дойдёт.

Кроме того, пуйло наверняка кайфует от всего, что говорит о россии ещё и вице-Трамп, то есть Ди Вэнс: граница с Украиной по линии огня и навязываемый ей внеблоковый нейтралитет. Уолз от Харрис такого, понятно, не рассказывает.

Так что американской разведке — верю.