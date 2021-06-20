Россия решила вернуть в США посла, которого отозвала после заявления об убийце Путине

Посол России в США Анатолий Антонов 20 июня должен вернутся в штаты после трехмесячного отсутствия. Его самолет вылетел из Москвы в Нью-Йорк утром в воскресенье.

Об этом пишет Радио Свобода. Антонова отозвали в Москву из США после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден согласился с утверждением, что президент РФ Владимир Путин – убийца. Вместе с тем, Джона Салливана, возглавляющего американскую дипмиссию в Москве, отозвали в Америку.

Договоренность о возвращении послов была достигнута на саммите Путина и Байдена в Женеве 16 июня. Все подробности о переговорах политиков в центре Швейцарии – в женевском особняке Ла Гранж – читайте в нашей трансляции по ссылке.

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Как пишет издание, с понедельника, 21 июня, у Антонова уже запланировано несколько встреч в Вашингтоне.

Напомним: в интервью изданию NBC Путин не смог прямо сказать, считает ли он своих оппонентов, которые называют его убийцей, правыми. Вместе с тем, он отметил, что за время своего президентства не раз подвергался острой критике и атаке от политических соперников, включая и обвинения в убийствах.

На пресс-конференции в Женеве 16 июня Путин заявил, что президент США Джо Байден позвонил ему после того, как назвал убийцей. Тогда главы государств объяснились.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик, лидер движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман заявил, что Байден мог выдвинуть Путину ультиматум, заговорить об Украине, но точно не полезет во внутренние дела России.