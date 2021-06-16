Байден может поставить ультиматум Путину, но про Крым точно не скажет, – Гозман

Россияне разделились в ожиданиях относительно результатов встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Одни ждали только психологической победы своего лидера, а другие более конкретных вещей, в частности, отсрочки войны.

В комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционный политик, лидер движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман заявил, что Байден мог выдвинуть Путину улитиматум, заговорить об Украине, но точно не полезет во внутренние дела России.

"Мы точно не узнаем, что там состоится, ведь не будет подписанных соглашений. Мне кажется, что Байден может выдвинуть нечто вроде ультиматума. Он приехал в Женеву в качестве представителя объединенного Запада, его к этому готовили на саммите НАТО и G7. И он может сказать Путину что-то типа: если ты полезешь сюда и сюда, то мы ответим так и так. Но убедительность этого ультиматума будет зависеть от того, готов ли объединенный Запад на действия, которые будут обременительными для него самого. Готовы ли воспринимать ситуацию как военную и идти на жертвы", – заявил политик.

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По его словам, россияне разделились в своих ожиданиях от встречи:

сторонники Путина ожидали не конкретики, а его психологической победы;

оппозиционно настроенные ожидали, что Байден сможет остановить репрессии внутри России;

наименее ангажированные надеялись, что удастся отсрочить войну, к которой близко подошло человечество.

Относительно возможных требований Байдена, то Гозман прогнозировал разговоры о кибератаках и вмешательство в выборы США. Напомним, что в мае состоялась кибератака на американский трубопровод Colonial Pipeline, и эксперты видели в этом "русский след", ведь команда, которая могла это сделать, работает "фрилансерами" в Кремле.

"Чего там точно не будет, мне кажется, это требований по внутрироссийской ситуации. Я не думаю, что Байден серьезно потребует от Путина освобождения Навального, прекращения репрессий и так далее...Я опасаюсь того, что в случае успеха переговоров, а под успехом я понимаю снижения риска военного столкновения, за этот успех заплатим мы. У Путина будут развязаны руки внутри России", – сказал Гозман.

Кроме того, в России не исключают, что во время встречи обсудят и пакет вопросов относительно Украины. Однако прогнозируют лишь разговоры о Донбассе, потому тему Крыма приписывают вообще следующему президенту России, ведь для Путина это табу.

"По меньшей мере будет недопущения дальнейшей эскалации, то есть попытки оккупации новых украинских территорий, а максимум – требование покинуть Донбасс. Это процедура долгая и сложная, но может Байден поднимет этот вопрос. Он точно не заговорит о Крыме, потому что понятно, что Путин его не отдаст. Это требование нереалистичное. Возвращение Украине Крыма будет задачей следующего президента России, потому что для Путина отказ от Крыма – это потеря власти", – заявил Гозман.

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