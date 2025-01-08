'Россия разморозила 50 военных баз в Арктике': политолог объяснила, почему Трамп так уцепился за Гренландию и Канаду

Последние геополитические заявления избранного президента США Дональда Трампа не стали неожиданностью для специалистов. Присоединение Гренландии и Канады к США с точки зрения Трампа имеют смысл и соответствуют его предвыборному лозунгу "Сделать Америку сильной".

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко. Она подчеркнула: такие слова Трампа – это то, чего миру "следует ожидать в ближайшие четыре года".

"Эти заявления, надо сказать, не взялись из ниоткуда. Трамп еще во время первой своей каденции предлагал купить Гренландию, так же, как США в свое время, купили Луизиану и Аляску. Вот Дональд Трамп и ссылается на эти исторические прецеденты", – напомнила эксперт. .

По словам госпожи Филиппенко, таким образом "Трамп видит безопасность США", и "это не случайно".

"За последние два десятилетия Россия разморозила 50 военных баз. Как бы это смешно ни звучало, разморозила в Арктике – это действительно так, 50 военных баз. И теперь у России в Арктике преимущество против США по количеству военных баз – три к одной. Это большое преимущество", – объяснила эксперт.

Кроме того, Трамп хочет не допустить торгового преимущества Китая, который "давно хочет восстановить Северный Шелковый Морской Путь" для поставки своих товаров в Европу и Америку.

"Просто через Россию в Мурманск, и дальше через Арктику сразу в США, в Европу – в Норвегию, Данию, куда угодно. Это преимущество, значительное торговое преимущество", – отметила Филиппенко и уточнила, что Трамп категорически против реализации таких китайских планов.

И еще один аспект – новоизбранный американский президент из-за опрометчивых слов Дании считает Гренландию очень богатым регионом.

"В 2023 году Дания, на свою беду опубликовала отчет, согласно которому есть много природных ресурсов, в том числе полезных ископаемых и различных минералов. Это тоже один из пунктов, почему Трампа так интересует Гренландия – это еще и возможность пользования природными ресурсами", – рассказала эксперт.

По ее словам, Трампу вообще характерны такие черты, как "конфликтное взаимодействие даже с близкими партнерами" и "хаос в международных отношениях". Однако первым мотивом здесь не конфликтность Трампа, а именно интересы США – как военные, так и торговые.

Как сообщал OBOZ.UA, на своем последнем брифинге Трамп уделил много времени географии. В частности, он заявил, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, потому что вместе страны составляют "экономическую силу". А пока Штаты только тратят "миллиарды, чтобы защитить Канаду".

Также Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира". В частности, от кораблей Китая и России. При этом новоизбранный президент США также пригрозил Дании "серьезными пошлинами".

О Панамском канале Трамп заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по возвращению канала под контроль США. При этом он отказался дать обещание не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

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