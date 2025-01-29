Россия пытается вербовать поляков для влияния на майские выборы в Польше: сколько денег предлагает

Россия ищет граждан Польши, которые можно завербовать для влияния на президентскую избирательную кампанию. По распространению дезинформации в своей стране полякам предлагают 3-4 тысячи евро.

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Об этом заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в комментарии Reuters. Его цитирует "Польское радио".

По словам Гавковского, польские службы фиксируют подобные попытки с начала года. Вербовка осуществляется через "даркнет" – скрытую часть Интернета, доступную только через специализированный браузер. Для этого Россия выделяет значительные средства.

"Это деньги, направленные российскими службами ГРУ и ФСБ", – отметил вице-премьер Польши.

Ранее в этом месяце польские официальные лица заявили, что разоблачили российскую группу, которая намеревалась влиять на выборы из-за дезинформации.

В Варшаве отмечают, что из-за активной поддержки Украины Польша стала мишенью для российских и белорусских шпионов и для диверсий со стороны этих стран. Минск и Москва эти обвинения отвергают.

Власти Польши объявили, что во время майских выборов будет развернут так называемый "киберзонтик" для выявления и нейтрализации иностранного вмешательства.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия всеми силами пыталась сорвать президентские выборы в Молдове, используя финансирование, подкуп и грязные технологии. Но, несмотря ни на что, Кремлю не удалось подорвать демократию в этой стране.

Россия тоже пыталась повлиять на выборы президента Румынии. Кремль работал через доверенных лиц и посредников, таких как аффилированные или финансируемые ими организации.

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