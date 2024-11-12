Россия пытается повлиять на выборы президента Румынии: под подозрением отдельные кандидаты – СМИ

Страна-агрессора Россия пытается повлиять на президентские выборы в Румынии, в том числе и через некоторых кандидатов. Голосование в стране запланировано на конец ноября 2024 года.

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Об этом пишет издание Digi24 со ссылкой на источники в политических кругах. Как отмечается, россияне работают через доверенных лиц и посредников, таких как аффилированные или финансируемые ими организации.

Задействованы, возможно, и кандидаты в президенты Румынии, говорят собеседники журналистов.

В публикации утверждается, что каждый гражданин России в Румынии "находится под постоянным мониторингом", а контрразведка отслеживает возможные попытки "поставить под сомнение членство Румынии в ЕС и НАТО".

Румынские депутаты со своей стороны призвали журналистов проверить, не вмешиваются ли в выборы Россия, Китай, Северная Корея, например, через хакерские атаки на государственные учреждения Румынии.

"Мы видим обеспокоенность по поводу этой темы, в том числе среди парламентариев. Они попросили проверить, участвуют ли в выборах такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея. Возможно, есть хакеры, которые атакуют государственные учреждения. Поэтому SRI (Служба разведки Румынии. – Ред.) обязана проверить информацию" – заявила председатель комиссии SRI в парламенте.

Есть также опасения по поводу влияния на избирательную кампанию. Министр цифровизации сообщил о работе российской сети троллей: в соцсетях были обнаружены аккаунты, принадлежащие к хорошо организованным сетям и пытающиеся распространять ложный контент для продвижения определенных кандидатов.

"Даже румынская полиция сообщила и возбудила уголовное дело. Итак, есть опасения по поводу влияния на выборы, по поводу влияния на избирательную кампанию, и мы видим, что они неявно исходят от компетентных институтов, которые принимают меры, чтобы не допустить появления этих подрывных факторов на выборах, которые последуют менее чем через две недели", – пишут журналисты.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США заявили, что Россия всеми силами пыталась сорвать президентские выборы в Молдове, используя финансирование, подкуп и грязные технологии. Но, несмотря ни на что, Кремлю не удалось подорвать демократию в этой стране.

Центральная избирательная комиссия Молдовы 9 ноября утвердила протокол с результатами голосования во втором туре выборов. Майя Санду объявлена избранным президентом Молдовы.

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