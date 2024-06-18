Россия пытается вербовать новых шпионов в Европе, чтобы компенсировать высланных дипломатов - Reuters

Москва использует шантаж и подкуп, чтобы завербовать новых шпионов в европейских странах после того, как из них было выслано более 600 российских дипломатов. В частности, российские спецслужбы таким образом действуют в Германии, тратя большие средства для того, чтобы нанять там агентов.

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Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг. Его цитирует Reuters.

"Россия прилагает все усилия, чтобы компенсировать сокращение немецким правительством количества российских агентов в Германии", – заявил Хельденванг.

По его словам, у российских спецслужб огромные финансовые ресурсы для того, чтобы вербовать шпионов. Как доказательство Томас Хальденванг привел двух граждан Германии, которых в прошлом году поймали на шпионаже в пользу России. Москва им заплатила около 400 000 евро.

Чиновник добавил, что в большинстве своем "мишенями" российских спецслужб становятся немцы, живущие в России или регулярно туда ездящие, в том числе и немецкие дипломаты.

"Только что у них появляется компрометирующая информация о своих "целях", эти службы не стесняются использовать агрессивные методы вербовки", – подчеркнул глава BfV.

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